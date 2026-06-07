SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    La jefa del Mineduc también señaló que continúan trabajando para determinar la posibilidad de pausar la implementación en los SLEP, en torno a la complejidad de las medidas que planean introducir.

    Por 
    Sofía Álvarez
    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE MARIO TELLEZ

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, enfatizó que existieron muchos avisos previos y que se ha priorizado a las personas con ingresos más altos en torno a los cobros que realizó la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    “Venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar”, afirmó la secretaria de Estado en Mesa Central de Canal 13, sobre los embargos sobre bienes raíces de personas deudoras del CAE que no han regularizado su situación.

    En esta línea, indicó que la morosidad actual hace que no solo el CAE sea insostenible el financiamiento de la educación superior y estudiantil. “El ajuste que requiere una política de gratuidad de un año a otro en la Ley de Presupuesto sin ningún cambio, solo el ajuste para que siga siendo operativa, es en torno a 200 a 300 millones de dólares”, recalcó.

    Asimismo, agregó que “en un año, con esa cantidad de plata, nosotros podríamos equiparar el monto con niños en jardines infantiles, que es una demanda que este país tiene hace muchos años y en la cual no se ha podido avanzar. Entonces los recursos que se están yendo a la educación superior son realmente una limitante para que nuestro país pueda abordar desafíos más importantes”.

    Consultada por la remoción de dinero directo de las cuentas corrientes de los deudores, la ministra subrayó que “hubo muchos avisos previos. También hubo otras etapas en las cuales ellos pudieron acercarse a hacer convenios. Y ahora también van a poder hacerlo, pero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”.

    Sobre este tema, también recalcó que se ha priorizado primero a las personas con ingresos más altos “y se va bajando cada vez. Esto es lo importante. Es que, especialmente, a quienes tienen menores ingresos, que vayan, que realicen las medidas que pueden hacer para pagar a tiempo y evitar cosas como esta”.

    Escuelas protegidas

    En el marco de la aprobación de la Ley de Escuelas Protegidas y el envío de cuatro normas del proyecto al Tribunal Constitucional por parte de diputados de oposición y el Partido de la Gente (PDG), Arzola afirmó que “vamos a tener obviamente que responder a esto. Yo lamento que con este tipo de requerimientos se dilaten unas herramientas que nosotros queríamos poner a disposición de los colegios lo antes posible, porque además para ellos va a tomar un tiempo apropiárselo”.

    También recalcó que “la situación en la que estamos es de tal gravedad en términos de la violencia de los delitos, narcotráfico, consumo de drogas, porte de armas al interior de establecimientos escolares, que todas estas medidas tienen una razón de ser. Y está bien, es parte de su derecho poder presentar este requerimiento, es una instancia en la que ellos pueden recurrir”.

    Sobre el mismo punto, comentó que a lo largo de la tramitación escucharon a docentes, asistentes de la educación, directores y expertos constitucionalistas, “que de alguna manera avalaron que la manera como nosotros hemos abordado las herramientas para enfrentar estos asuntos o estos problemas no adolecen de ningún vicio de constitucionalidad”.

    En esta línea, Arzola también enfatizó que los mecanismos de esta ley están puestos a disposición de los establecimientos educacionales, pero que no son obligatorios. “No es que todos los colegios van a tener que hacerlo, sino que aquellos a quienes les haga sentido lo van a poder incorporar en sus reglamentos internos”, subrayó.

    Consultada por la suficiencia de un enfoque punitivo para abordar el problema de violencia en los colegios, afirmó que la iniciativa busca “reforzar un componente que ha estado demasiado débil, y que es el de que haya sanciones o señales claras contra la violencia al interior de los establecimientos educativos. ¿Hay otras políticas importantes de aplicar? Por supuesto que sí, este proyecto no pretende venir a resolver todo".

    Asimismo, añadió que en el Ministerio de Educación (Mineduc) se encuentra en proceso de elaboración de los reglamentos de la Ley de Convivencia.

    En torno a la pérdida del derecho a la gratuidad contemplada en la ley, la secretaria de Estado aseguró que ese tema fue ampliamente discutido. “Lo que se está haciendo al inhabilitar a una persona que ha cometido un delito, no es una sospecha, es alguien que tiene una sentencia firme con un delito y la inhabilidad por cinco años”.

    Agregó también que esto no representa un impedimento para acceder a la educación superior. “Lo que te está diciendo es que no lo vas a poder hacer en virtud de este beneficio que se llama gratuidad, el cual implica que tú no pones ni un peso. Existen otros beneficios, existen otros medios para poder acceder. Entonces, que alguien no tenga acceso a la gratuidad no implica que tú le vas a estar restringiendo su posibilidad de acceder a este nivel educativo”, desglosó.

    Cambios al SAE: más criterios

    Sobre el anuncio de reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que hizo el Presidente José Antonio Kast, Arzola afirmó que los criterios de prioridad que componen el algoritmo para asignar las vacantes disponibles tienen un alcance muy bajo actualmente.

    “Si tú miras cuántos de los postulantes cumplen con alguno de esos criterios de prioridad es uno de cada cinco solamente. Eso significa que cuatro de cada cinco postulantes no cumplen con ninguno de esos criterios y, por lo tanto, su asignación está efectivamente llevándose a cabo por su suerte, que el desempate entre dos personas que están postulando mismo cupo y que ninguno de los cuales cumple con un criterio de prioridad para darle prioridad por sobre el otro, es la suerte”, explicó.

    Sobre este punto, precisó que esto ocurre cuando el establecimiento educacional al que postulan está lleno, con problemas de admisión. “Lo que a nosotros nos preocupa es que en esos lugares donde hay demasiados postulantes a cupos que son insuficientes, el criterio que hoy día está primando es el azar. Los criterios que hoy día tiene el sistema son insuficientes, habiendo otros criterios que son legítimos y que son válidos, como, por ejemplo, el mérito académico”, sostuvo la autoridad del Mineduc.

    En esta tecla, indicó que ingresarán como un proyecto de ley una propuesta que apunta a establecer más criterios. Esta iniciativa, que según Arzola también busca restablecer confianza hacia los colegios, debería conocerse durante los próximos días.

    Asimismo, la secretaria de Estado hizo ahínco en que su proyecto resguardaría la libertad de elección de los padres al postular a sus hijos a través del SAE. “Lo que queremos es fortalecer la elección y para eso queremos incorporar nuevos criterios, en los cuales los colegios tengan voz, que puedan ellos definir criterios propios que son atingentes a su proyecto educativo, a su nivel académico y si ellos quieren, por ejemplo, priorizar el establecimiento”, desarrolló.

    Evaluación sobre pausar la implementación de los SLEP

    A inicios de mayo, la autoridad ministerial planteó que en su cartera se está estudiando la posibilidad de hacer una pausa en torno a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para poder evaluar qué cambios se requieren.

    Durante la entrevista con el citado medio, señaló que están analizando el tema y que quieren ir más allá del corto plazo. “Estamos evaluando qué tan complejas son esas medidas que nosotros estamos viendo que son necesarias introducir, de tal manera de determinar si es necesario hacer una pausa o no para poder presentar un proyecto que proponga esas mejoras. Estamos trabajando en eso todavía”, señaló.

    En torno a la ley aprobada que introduce mejoras al proceso de traspaso, la ministra comentó que le parece un avance, pero que todavía es insuficiente. “Queremos entregarle a los SLEP las herramientas que les permitan ser mejores sostenedores, porque hoy día tenemos que los SLEP son servicios públicos tratando de ser sostenedores educativos, cosas que son muy diferentes”, dijo.

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Lee también:

    Más sobre:María Paz ArzolaMineducEscuelas ProtegidasCAESLEPSAE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    Prisión preventiva para sujeto por robo con homicidio en La Serena: víctima fue atacada con arma blanca en servicentro

    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Lo más leído

    1.
    Desbordes pedirá investigación a Carabineros por pugna con funcionarios municipales en Santiago

    Desbordes pedirá investigación a Carabineros por pugna con funcionarios municipales en Santiago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE
    Chile

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    Prisión preventiva para sujeto por robo con homicidio en La Serena: víctima fue atacada con arma blanca en servicentro

    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    El feliz 30 aniversario de Agroberries, ahora con un pie en Asia

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    En vivo: un Colo Colo eliminado cierra su participación en la Copa de la Liga ante Huachipato
    El Deportivo

    En vivo: un Colo Colo eliminado cierra su participación en la Copa de la Liga ante Huachipato

    Se une a Colo Colo y la UC: la U se despide de la Copa de la Liga y La Calera ratifica unas semifinales sin los grandes

    Como en la Eurocopa 2021: Christian Eriksen vuelve a desplomarse en amistoso de Dinamarca y genera máxima inquietud

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor
    Cultura y entretención

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú
    Mundo

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?