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    Ministra de Educación por inicio de cobro a deudores del CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución”

    Según señaló la titular del Mineduc, "es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Minista de Educación, Maria Paz Arzola. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó esta jornada cómo se materializarán los cobros que se comenzarán a realizar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) tras el anuncio entregado por la Tesorería General de la República (TGR) de que darán inicio a este proceso.

    Según detallaron esta mañana, el plan de acción considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales.

    Consultada al respecto sobre aquellos que ganan por sobre los 5 millones y adeudan, la titular del Mineduc expresó que están viendo “todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar, que también se tienen que cobrar. Y no vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos que, especialmente en momentos como este, pero en general, tienen que poder recaudarse y recuperarse”.

    “Se está dando inicio hoy día a esta cobranza, a estos procedimientos y vamos a seguir. Es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado", expresó.

    En cuanto a las personas que ganan bajo los 5 millones de pesos, la ministra sostuvo que el CAE “es un crédito que tiene ciertas ayudas, como por ejemplo, poder suspender el pago de la deuda o bien poder rebajar las cuotas para aquellos deudores hacia los cuales la cuota representa más de un 10% de su ingreso”.

    “Esos son beneficios que existen y que, por supuesto, hay que activarlos y hay que solicitarlos en los casos en que proceda, pero lo importante es que acá la gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas”, señaló.

    Más sobre:NacionalEducaciónCAEMineducMaría Paz Arzola

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