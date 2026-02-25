SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Lucas Assadi le da otro dolor de cabeza a Paqui Meneghini en la U

    El volante sufrió un esguince de tobillo y estará al menos cuatro semanas fuera. La baja llega en la antesala del duelo ante Colo Colo y un partido clave por la Sudamericana.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Foto: Felipe Zanca/Photosport.

    Lucas Assadi fue descartado para el partido de este domingo 1 de marzo frente a Colo Colo en el estadio Monumental, luego de confirmarse un esguince sindesmal en el tobillo izquierdo. La lesión, sufrida en el empate ante Deportes Limache, que lo deja fuera de las canchas por un mes, justo cuando el equipo necesita respuestas urgentes en el arranque de la Liga de Primera 2026 y en la antesala de un duelo decisivo por la Copa Sudamericana.

    En Universidad de Chile no se habla de otra cosa que del Superclásico. El plantel azul buscaba dar un golpe de suerte para dejar atrás un inicio sin triunfos en cuatro fechas, pero la baja de Assadi modifica los planes a pocos días del compromiso más esperado del semestre.

    El volante salió con molestias en el último encuentro ante Deportes Limache, para después confirmar que deberá permanecer fuera de las canchas, al menos, cuatro semanas.

    La ausencia no solo se sentirá este domingo. También quedará descartado para el partido único ante Palestino, programado para el miércoles 4 de marzo, donde los azules buscarán un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

    Para Francisco Meneghini la noticia representa un problema mayor. El técnico argentino, cuestionado por el irregular rendimiento del equipo, pierde a un jugador que había sido titular en todos los encuentros de la temporada.

    Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    Más allá del rendimiento que había mostrado Assadi en este inicio de año, su ausencia llega en el momento menos oportuno. Con el clásico cerca, la U deberá rearmar su esquema para enfrentar dos partidos que pueden marcar el rumbo del temporada y también el futuro de su entrenador.

    Más sobre:Lucas AssadiUniversidad de ChileLiga de Primera 2026Francisco MeneghiniSuperclásicoColo Colo

