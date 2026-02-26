SUSCRÍBETE
    Francisco Meneghini aborda la cláusula que puede marcar su salida de la U tras el Superclásico

    El entrenador del equipo estudiantil habla en las horas previas al tradicional partido en el estadio Monumental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Meneghini anticipa el Superclásico en la semana que define su futuro en la U: “No miro más allá del partido ante Colo Colo”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Colo Colo y la U se enfrentarán este domingo en una nueva edición del Superclásico. El partido se disputará en el estadio Monumental. En la previa, el entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, se refirió a la relevancia del encuentro y al momento de su equipo.

    “Sabemos lo que significa para nosotros, para el fútbol chileno en general. Nosotros venimos sin triunfos de momento, pero venimos de hacer nuestro mejor partido en el torneo y eso nos da confianza para afrontar un partido tan importante como este, que obviamente salimos a ganarlo sabiendo la importancia que tiene y la necesidad que tenemos nosotros”, señaló de entrada.

    El técnico también abordó su situación personal al mando del equipo en una semana donde se juega el puesto por una cláusula que permite una salida anticipada sin pagar la totalidad del sueldo. “Yo me siento bien. Lo venimos diciendo hace tiempo, el sentirme bien tiene que ver con lo que veo en el día a día, cómo trabajamos, lo que recibo de los jugadores y la gente del club en general. Obviamente está la incomodidad de no conseguir los resultados”, reflexionó.

    Meneghini está en la cuerda floja en la U. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    “Estamos trabajando de buena forma y muy enfocado, 100% enfocado en el partido Colo Colo, no pienso mucho más allá, es un partido muy importante como para proyectar algo más que eso”, añadió.

    En relación con el plan de juego, el entrenador valoró lo realizado en el último partido. “Es un rival distinto, en una cancha distinta, pero es verdad que hicimos cosas bien en el partido con Limache, muchas cosas bien. Movimos bien la pelota en determinados sectores del mediocampo que ellos les protegían, entendiendo que Colo Colo es un equipo distinto, con jugadores distintos y una estructura distinta”, dijo.

    Desde el plantel, el capitán Marcelo Díaz abordó el contexto del clásico. “Nosotros nos enfocamos mucho en la U y siempre le damos prioridad a la U, más que al rival que enfrentemos. Obviamente los vamos a respetar a todos, pero finalmente no vamos a tener opiniones de los otros equipos porque no nos compete, solamente tener una opinión directa y una autocrítica hacia nosotros mismos y hacia la institución que defendemos”, dijo.

    Respecto al antecedente de 2024, cuando la U volvió a ganar en el Monumental, Díaz indicó: “Nos sacamos esa espina que por tantos años no pudimos ganar en el Monumental y sí, ya rompimos esa mala racha. Hoy en día lo que suceda, si es que voy de arranque o no, eso lo va a decidir el entrenador. Yo me siento muy importante dentro del club y siempre priorizo el bienestar del club por sobre lo personal”.

