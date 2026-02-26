Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

Colo Colo llega al Superclásico ante Universidad de Chile en su mejor momento desde la llegada de Fernando Ortiz. El equipo albo suma tres triunfos consecutivos en la Liga de Primera, deja atrás un inicio marcado por dudas y el DT recupera crédito con el plantel. El repunte no ha estado marcado por un cambio radical del juego, sino por una serie de ajustes puntuales en la conducción del grupo y en el orden defensivo.

El punto de quiebre fue la derrota 3-1 ante Deportes Limache en Valparaíso. El equipo exhibió desajustes defensivos y escasa capacidad de reacción ante los contragolpes. La actuación dejó al DT bajo presión. En la interna de la concesionaria se evaluó la continuidad del proceso y se fijó el Superclásico como un hito de medición. Los números tampoco respaldaban al entrenador: el rendimiento acumulado en el ciclo era inferior al 50%.

En ese contexto, Aníbal Mosa, junto al gerente deportivo Daniel Morón, sostuvieron una reunión con Ortiz en el Monumental, días antes del duelo con Everton. La cita sirvió para revisar el funcionamiento del equipo y el vínculo del DT con el plantel, con énfasis en la relación con Arturo Vidal, uno de los focos de tensión desde la temporada anterior. Semanas antes, el presidente de ByN había articulado un cara a cara entre Vidal y Ortiz durante la pretemporada, con el objetivo de normalizar la convivencia entre el principal referente del camarín y el entrenador.

En Macul, la determinación de mantener a Ortiz pese a no clasificar a la Copa Sudamericana respondió a razones principalmente económicas, pero también a que el técnico estaba dispuesto a hacer una limpieza en el vestuario. El propio DT pidió sacar a jugadores que no quisieran estar en el equipo. Se fue Esteban Pavez, quien ya había perdido terreno el semestre pasado. Además, apuró las salidas de jugadores que no estaban cómodos en el club, como Alan Saldivia, y no tuvo problemas en dejar ir a Lucas Cepeda, quien pese a ser importante, priorizaba sus deseos de salir al extranjero. El técnico prefirió seguir con quienes tienen ganas de estar en Pedreros.

El alza

Tras ese proceso de conversaciones, el equipo sumó tres victorias consecutivas: 2-0 sobre Everton, 1-0 ante Unión La Calera y 1-0 frente a O’Higgins en Rancagua, un estadio donde Colo Colo no ganaba desde hacía cinco años. Dos de esos triunfos llegaron en los descuentos, pero el equipo mostró mejoras en la solidez defensiva.

Uno de los ejes del repunte ha sido el orden. Ortiz optó por estabilizar la estructura. En los últimos encuentros, el equipo priorizó reducir pérdidas en la salida y sostener el bloque medio con Vidal como eje, acompañado por volantes con más recorrido. La propuesta no ha derivado en un caudal alto de ocasiones, pero sí en una reducción de errores y en una mayor capacidad para sostener ventajas mínimas.

“De los errores que cometemos me hago cargo. De la primera fecha hubo un cambio notorio porque corregimos errores. En conjunto vamos creciendo para sostener un equipo que pelee el campeonato”, sostuvo Ortiz en la previa del duelo con La Calera. Tras la victoria en Rancagua, volvió a apuntar al proceso: “De a poquito vamos creciendo como equipo y como grupo”.

Otro factor ha sido la administración del camarín. La relación entre Vidal y el cuerpo técnico, que había sido distante, se recompuso a partir de conversaciones directas. El propio volante reconoció el diálogo: “Hablando se arreglan las cosas y se mejora. Acá lo más importante es el club”. Pese a que la capitanía se mantiene en manos del arquero Fernando de Paul, el mediocampista tiene un rol activo dentro del grupo. “No se necesita jineta para ser líder”, declaró.

En lo futbolístico, Ortiz ajustó nombres y roles sin alterar en exceso la base. Mantuvo a Vidal como volante central, reforzó la presencia de interiores con despliegue y sostuvo a los delanteros juveniles como alternativa para abrir defensas cerradas. La irrupción de Yastin Cuevas fue un recurso inesperado para destrabar partidos cerrados. El jugador de 17 años anotó el 1-0 ante Everton y asistió en el gol frente a La Calera.

Decisiones de Ortiz

Con eso, el DT optó no incorporar un refuerzo adicional en el cierre del mercado y apostar por mayor protagonismo de jugadores formados en casa. “Decidimos junto a la directiva darle más oportunidades a los jóvenes”, explicó Ortiz antes del viaje a Rancagua. La determinación respondió tanto a criterios deportivos como a las restricciones económicas del club para esta temporada.

El repunte también se explica por una mayor claridad en el mensaje hacia el plantel. Ortiz estableció límites en la comunicación desde la banca, incluso con referentes. “Encantado que cualquiera se manifieste. Si sobrepasa el límite, se lo diré”, señaló tras ser consultado por las indicaciones de Vidal durante un partido. La línea fue interpretada como una señal delimitación de roles.

De cara al Superclásico, el discurso público apunta a la cautela, aunque el plantel reconoce el cambio de escenario respecto al inicio del torneo. Vidal fue directo tras el último triunfo: “Colo Colo siempre es favorito, pero con humildad. Tenemos que trabajar para hacer un mejor partido”.

Los triunfos ajustados, la baja producción ofensiva y la dependencia de acciones puntuales siguen siendo temas a corregir. Sin embargo, el orden defensivo, la normalización del vínculo con Vidal y la recuperación de un mínimo de confianza en el camarín explican por qué Colo Colo llega al Superclásico con un escenario distinto al de hace un mes y como líder del campeonato.