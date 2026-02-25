SUSCRÍBETE
    Wirth culpa a la U por la irregularidad de Castellón: “En la banca debiesen tener a alguien igual o mejor que él”

    El exportero de Universidad de Chile y de la Selección aborda el cuestionado momento del guardameta azul en medio del irregular presente de los laicos en la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Gabriel Castellón ha sostenido la titularidad en la U de Meneghini. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile sigue sufriendo en la Liga de Primera. La escuadra comandada por Francisco Meneghini sumó el pasado fin de semana una nueva fecha sin poder obtener los tres puntos después de igualar 2-2 contra Deportes Limache en el Estadio Nacional.

    Los azules llegaban a ese duelo con la urgencia de sumar confianza en la temporada, en especial por los complejos desafíos que se le vienen en los próximos días. El primero de ellos será enfrentar a Colo Colo en el estadio Monumental, dando vida a una nueva edición del Superclásico.

    Posterior a ello, deberán poner todas las fichas contra Palestino con la meta de meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Cabe recordar que esta llave se disputa a duelo único, por lo que no hay posibilidad para errores.

    Si bien Azul Azul junto a Paqui Meneghini concretaron la llegada de jugadores de ataque para darle un mayor poder ofensivo al equipo, las dudas se instalan en la retaguardia. El actuar de Gabriel Castellón ha dejado algunas dudas en el arco, aunque para el exportero y seleccionado nacional Óscar Wirth no es algo que se de solo bajo los tres tubos.

    A Castellón lo he visto de la misma forma como al resto del equipo. De una forma muy irregular. Creo que en un arquero es fundamental no solo atajar, sino tener una regularidad que me permita hacer frente a cada una de las instancias de la mejor manera posible, y no ha sido el caso de él”, sostuvo en conversación con El Deportivo.

    Si bien una de las críticas comunes en el actuar del oriundo de Valparaíso han surgido a la hora de salir a cortar centros, para Wirth este es un aspecto común en la posición. “Para ser justo, es con la misma dificultad que tienen los arqueros acá en Chile y en el extranjero. Es un problema de todos los arqueros”, considera el mundialista en España 1982.

    La presión desde el banco

    Para apurar a Castellón, ahora es posible ver en el banco como principal rival por la titularidad a Cristopher Toselli. Pero más allá de apuntar a las características de uno u otro arquero, Wirth establece que “lo importante va a ser que el jugador que esté jugando, en este caso en la U, tenga una persona en la banca que pueda hacer las cosas igual o mejor que él. Esto para que todos los días sea una invitación para que las cosas se hagan mejor”.

    También abordó el hecho de que la dirigencia no buscara alternativas en el arco. “Hay un problema grande en todos los equipos en la toma de decisión de quiénes van a ser sus arqueros. Acá hay un déficit bastante grande y no hay atisbos de personas que puedan salir, ni siquiera uno, con niveles realmente interesantes para después tenerlos como una posible solución en el arco de la selección”.

    Para profundizar lo anterior, puso como ejemplo a Claudio Bravo, quien logró triunfar en el plano nacional, internacional y junto a la Roja. “Eso fue hace 18 años. Lo que pasa es que la gente de los clubes no se dan cuenta del trabajo que tienen que hacer para sacar arqueros que sean competitivos realmente”, asegura.

    Por último, enfatizó la importancia del esfuerzo personal. “En el arco, que es un lugar que uno conoce bien, si usted trabaja bien, lo más probable es que esté más cerca de jugar mejor que peor. Pero de un tiempo hasta ahora, he visto que no hay una real preocupación con los arqueros”, concluyó Óscar Wirth.

