    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    El jugador chileno fue intervenido quirúrgicamente y será baja en el cuadro xeneize.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors. Foto: @carliitospalaciios00

    Boca Juniors atraviesa un inicio irregular en el Torneo Apertura de Argentina. Además no ha contado en lo que va de 2026 con uno de los futbolistas que fue titular el año pasado. Carlos Palacios fue sometido este lunes a una operación en la rodilla derecha, tras arrastrar desde el comienzo de la pretemporada una sinovitis que le impidió entrenar con normalidad.

    El club informó mediante un parte médico que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones. La operación apunta a resolver el cuadro inflamatorio que afectó la articulación del jugador durante las últimas semanas, lo que derivó en su marginación total de las convocatorias en el arranque del certamen.

    “En el día de la fecha, el jugador Carlos Palacios fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa del menisco externo de la rodilla derecha”, señalaron en el escrito.

    El exjugador de Colo Colo, por su parte, se pronunció tras la intervención a través de sus redes sociales. “Gracias a Dios, la operación salió todo bien. Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso”, escribió el futbolista.

    En Boca esperan que el proceso de recuperación permita reintegrar al volante durante el desarrollo del torneo, sujeto a la evolución clínica y a los plazos que establezca el cuerpo médico. El club no informó un tiempo estimado de retorno a la competencia.

    La historia de Palacios.

    FútbolFútbol InternacionalArgentinaBoca JuniorsCarlos Palacios

