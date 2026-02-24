SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Otro problema para Paqui Meneghini: la sanción que arriesga el cuerpo técnico de la U

    Durante el duelo contra Deportes Limache en el Estadio Nacional se pudo ver a parte del equipo del entrenador Francisco Meneghini incumpliendo el artículo 35° de las Bases de la Primera División.

    Por 
    Matías Parker
     
    Pablo Retamal V.
    DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile ha tenido un inicio de la temporada 2026 poco grato. En lo deportivo, el elenco universitario suma cuatro fechas sin poder ganar en el campeonato. Los azules se mantienen en la parte baja de la clasificación, ocupando el 12° lugar de la tabla con solo tres puntos de los 12 que se han disputado.

    Un panorama complejo, pensando que en los próximos días deberán medirse contra Colo Colo en el Superclásico que se disputará en el estadio Monumental y luego se jugarán la clasificación a la Copa Sudamericana contra Palestino.

    Fuera de la cancha tampoco es agradable para la U. El lanzamiento de fuegos artificiales en la última fecha como locales de la temporada 2025 le significó al club una serie de sanciones que lo dejaron sin la chance de ocupar la galería sur. Ahora, con los hechos ocurridos en el sector norte ante Deportes Limache, los azules podrían arriesgar incluso jugar sin público.

    A todo lo anterior también se puede sumar un castigo hacia el cuerpo técnico liderado por Francisco Meneghini. Durante el partido contra los tomateros se pudo ver a parte del equipo del entrenador incumpliendo el artículo 35° de las Bases de la Primera División.

    Este apartado del reglamento está relacionado con la indumentaria deportiva. Además de establecer la equipación principal y alternativa de cada club, marca los estándares con los que los jugadores de la banca de suplentes deben estar en esa zona o en el calentamiento.

    Claro que el punto en el que está fallando la U en este caso es en la norma que tiene que ver con la forma de vestir del entrenador y los demás integrantes del cuerpo técnico.

    En el partido se vio a funcionarios del club ocupando pantalones cortos, elemento prohibido en las bases.

    “El Director Técnico y el resto de los integrantes del cuerpo técnico podrán utilizar un vestuario diverso, teniendo prohibido el uso de pantalón corto y peto, debiendo considerar las indumentarias de ambos equipos para no confundirse visualmente con los equipos en el terreno de juego”, establece la normativa.

    En el caso de incumplir esta disposición, estos serán sancionados “con una tarjeta amarilla administrativa para el infractor y por cada reincidencia será suspendido por una fecha”.

    Foto: Captura de video.

    El escueto informe por los fuegos artificiales

    El partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache se vio interrumpido transitoriamente por incidentes en el Estadio Nacional. Corría el minuto 70 cuando una parcialidad de los azules que se encontraba en la galería norte comenzó a lanzar una serie de fuegos artificiales.

    Esta intervención de los barristas obligó a una paralización que duró cerca de cuatro minutos. Además, derivó en un llamado de atención por parte de la voz oficial del recinto, quien alertaba por las nuevas sanciones que esto puede traer para la institución.

    De hecho, el juez Fernando Véjar consignó estos incidentes en su informe. “Al minuto 70 desde la galería norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido y reanudándose una vez finalizado el lanzamiento de estos”, señaló el árbitro.

