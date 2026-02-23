SUSCRÍBETE
    Cánticos al Mono Sánchez, fuegos artificiales y Colo Colo encumbrado: lo que dejó la Fecha 4 de la Liga de Primera

    La cuarta jornada del fútbol chileno mantiene una tabla comprimida en la parte alta y tuvo varios momentos extradeportivos que se robaron las miradas.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La cuarta fecha de la Liga de Primera se cerró con una tabla apretada en la parte alta, pero con distancia entre los equipos que aún no logran afirmarse en el inicio del torneo. La jornada dejó cambios en el liderato, puntos clave para la pelea por los primeros puestos y un grupo que empieza a quedar rezagado tras cuatro fechas.

    El viernes, la apertura tuvo dos partidos. En el Nicolás Chahuán, Unión La Calera cayó por la cuenta mínima ante Ñublense. El equipo de Chillán ganó en el último minuto, mantiene el invicto y llega a ocho unidades. Se sube al podio con el etercer lugar. Para los caleranos, la derrota los deja en la mitad de la tabla, con seis unidades.

    En el otro duelo de ese día, Deportes Concepción y Cobresal repartieron puntos. El empate extendió la racha sin triunfos del equipo penquista, que es penúltimo con un punto en cuatro partidos, mientras que el conjunto del norte entró en el grupo de siete unidades.

    El sábado se concentraron los resultados que marcaron la parte alta de la tabla. En Talcahuano, Huachipato derrotó a Palestino y alcanzó los nueve puntos, quedando como líder. El cuadro acerero completó su tercer triunfo en cuatro fechas y se sostiene como uno de los equipos con mejor rendimiento en el arranque del torneo. El cuadro árabe, en cambio, se mantiene en la zona baja con dos unidades.

    La barra de la U nuevamente fue protagonista de incidentes en el Estadio Nacional. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Más tarde, Colo Colo le ganó 1-0 a O’Higgins. El resultado le permitió al equipo albo igualar en puntaje a los sidrerúrgicos, aunque con menor diferencia de goles. Ambos son líderes. A los celestes la derrota lo mantiene con seis puntos. El triunfo del Cacique consolida una campaña que, sin grandes márgenes, le ha permitido mantenerse en la parte alta con tres victorias consecutivas.

    Por la noche, Universidad Católica venció por 3-1 a Coquimbo Unido. Los cruzados sumaron su segundo triunfo del campeonato y llegaron a siete puntos, lo que los ubica en el grupo que persigue a los punteros. El duelo fue friccionado y estuvo marcado por la hostilidad de la fanaticada estudiantil con Diego Sánchez, el guardameta de los piratas, que había sido figura en la final de la Supercopa en que los aurinegros vencieron a la UC.

    “El Mono se la come”, se escuchó a lo largo del encuentro, mientras el histriónico portero respondía a su forma. Tras el duelo, el portero se refirió a los cánticos tras ser consultado por lo sucedido. “Me encanta, me encanta. Están en todo su derecho de cantar lo que quieran, está bien”, señaló. “Yo soy harto viejo y sé que cuando se gana o cuando se pierde, van a haber cánticos”, añadió.

    El arquero recordó su polémica celebración tras ganar la Supercopa en penales, en enero pasado. En ese momento, festejó bailando, lo que desató la furia cruzada: “Esto da vueltas. Ya tuvimos la fortuna de ganar una copa contra ellos, lo celebramos, pero cuando se causó ese problema, yo dije que nunca lo hice contra la barra. Bailé con mi familia, pero bueno, se desvirtuó”, indicó.

    El fútbol continuó el domingo y mantuvo la tónica de partidos cerrados. Deportes La Serena y Universidad de Concepción empataron 1-1, resultado que no le permitió a ninguno dar un salto. En La Florida, Audax Italiano superó por la mínima a Everton. El equipo itálico llegó a siete puntos y se metió en el grupo que pelea por los primeros puestos. Los ruleteros no suman puntos y ya piensan en que les tocará luchar por la permanencia.

    El cierre de la jornada fue el empate 2-2 entre Universidad de Chile y Deportes Limache. El resultado mantuvo al equipo tomatero en el tercer lugar con ocho puntos, confirmando su buen inicio. La U está sumida en la parte baja.

    Además, el encuentro fue interrumpido por fuegos artificiales que salían desde la galería. Esta intervención de los barristas obligó a una paralización que duró cerca de cuatro minutos. Además, derivó en un llamado de atención por parte de la voz oficial del recinto, quien alertaba por las nuevas sanciones que esto puede traer para la institución. Cabe remarcar que la U ya se encuentra castigada en la galería sur por los episodios de violencia perpetrados en el duelo del debut ante Audax Italiano.

