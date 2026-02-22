Mono Sánchez responde ante los cánticos de los hinchas de la UC: “Es parte del fútbol; imagino que están bien picados”

Universidad Católica se desquitó con Coquimbo Unido y se impuso en la Liga de Primera. Los cruzados ganaron 3-1 en el Claro Arena y escalaron en la tabla de posiciones.

En ese sentido, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por los reiterados cánticos de la barra cruzada contra el portero Diego Sánchez. “El Mono se la come”, se escuchó a lo largo del encuentro, mientras el histriónico portero respondía a su forma.

Tras el encuentro, el portero coquimbano se refirió a los cánticos tras ser consultado por lo sucedido. “Me encanta, me encanta. Están en todo su derecho de cantar lo que quieran, está bien”, comenzó señalando en zona mixta. “O sea, uno también tiene que ser grande. Yo soy harto viejo y sé que cuando se gana o cuando se pierde, van a haber cánticos”, añadió.

El arquero recordó su polémica celebración tras ganar la Supercopa en penales, en enero pasado. En ese momento, festejó bailando, lo que desató la furia cruzada: “Esto da vueltas. Ya tuvimos la fortuna de ganar una copa contra ellos, lo celebramos, pero cuando se causó ese problema, yo dije que nunca lo hice contra la barra. Bailé con mi familia, pero bueno, se desvirtuó”, indicó.

Sánchez aseguró que era parte del fútbol: “En la buena y en la mala tengo que ser un profesional, bancármela en la buena y en la mala y está bien. Es parte del fútbol. Me imagino que están bien picados”, aseguró.

“Es algo obvio y lo acepto, también es su fiesta y no se pudo ganar. Tienen que aprovechar ese momento, está listo. Así como nosotros aprovechamos cuando ganamos, ahora hay que bancársela no más”, finalizó.