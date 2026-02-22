Daniel Garnero destaca la victoria de la UC sobre Coquimbo: “El equipo tiene su rebeldía; fue un justo ganador”

Luego de su derrota ante Cobresal, en El Salvador, Universidad Católica requería recuperar sensaciones ante Coquimbo Unido, el campeón de la Liga de Primera. Apelando a la fortaleza de su localía en el Claro Arena, la UC sacó adelante la tarea y se impuso a los piratas, después de tres años.

Tras el encuentro, el entrenador Daniel Garnero analizó lo sucedido en el reducto de Las Condes y mostró su satisfacción por la remontada de sus dirigidos.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, difícil. Por momentos nos confundimos, sobre todo en el arranque, erramos muchos pases. Ellos son un equipo que ante ese error te ataca mucho, en pelota parada son complicados. Nos abrieron el marcador, pero el equipo tiene su rebeldía, va a buscar y la verdad es que fue un justo ganador”, indicó el DT, a TNT Sports.

El 2-1, a inicios del segundo lapso, fue clave para destrabar el duelo. “Los momentos de los goles sirven para manejar el juego. Después, las expulsiones es otro ingrediente para tener superioridad numérica en distintos lugares y el equipo lo hizo bien”, añadió Garnero.

También habló Fernando Zampedri. El capitán de los cruzados aportó con un doblete ante Coquimbo, para llegar a seis goles en cuatro fechas, siendo el artillero del campeonato.

“Es un buen arranque en lo personal, pero hoy necesitábamos un triunfo. Le ganamos a un gran rival, hace muchos años nos costaba este equipo”, apuntó el Toro. Respecto al cambio de la presentación pasada, indicó: “En El Salvador, no jugamos mal, pero siempre estuvimos en desventaja, nos costó en la terminación de las jugadas. Hoy fuimos contundentes”.

En su alocución, se refirió al entendimiento con Justo Giani y Matías Palavecino. “Son jugadores importantes, están creciendo día a día. Hay que seguir creciendo, esto recién empieza”, declaró el artillero histórico de Católica.