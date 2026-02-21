Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”.

Justo Giani (26 años) suma tres goles en Universidad Católica y ha sido el refuerzo de más impacto en el equipo de Garnero. En entrevista con El Deportivo, analiza el arranque irregular del cuadro precordillerano.

¿Imaginó un inicio goleador?

El grupo es excelente y eso te ayuda. Es fácil adaptarte. Entonces con eso los hinchas también se suman, además desde el primer momento llamé la atención, con esto del parecido con el Milo (Milovan Mirosevic), que es muy querido. Me hacen mucho esa comparación, siempre, en la calle, la gente muestra así su cariño.

¿Ya conoció a Mirosevic?

No... sé que trabaja acá, pero no nos hemos cruzados. Ya veremos si existe el parecido (ríe).

¿Se afianzan como dupla goleadora con Fernando Zampedri?

Tenemos otras características, él es un goleador increíble, yo no busco hacer 300 goles como los hace el Toro. Esa es su mayor virtud. Pero lo importante es que gane el equipo, no quien anote.

¿Qué le dice Zampedri?

El Toro ha hecho su historia acá. Hace un tiempo me contó que vino en mi situación. Por un año con opción de compra... mira lo que es hoy. Obviamente, ha logrado todo a base de goles, de esfuerzo. Hay que agarrar esos ejemplos y quedarse con esas cosas.

¿En que posición le acomoda jugar?

Ahora voy abierto y termino la jugada por el centro. Estando en la banda no haré el mismo trabajo que hace por el otro lado Cleme (Clemente Montes), que es muy rápido, muy lineal. Hay que adaptarse al esquema y a los jugadores. Estaba acostumbrado a jugar de segunda punta. Me gusta llegar al área, estar cerca del gol. También he jugado de centrodelantero.

Justo Giani posa para La Tercera. MARIO TELLEZ

¿Siente que debe mejorar en algún aspecto?

Es importante asistir y es algo que acá todavía no he podido llevar a cabo tanto como venía haciéndolo en Aldosivi. Nosotros tenemos un jugador como Pala (Matías Palavecino), que es el que mete esa pelota.

¿Qué le pide Daniel Garnero?

Es un técnico que te da muchas solturas, no te ata a un solo movimiento. Sí me dice que me asocie con Palavecino, que busque las sesiones con Zampedri, con Montes. Me dice que el sacrificio de volver también lo haga. Nos da bastantes herramientas.

Ante Cobresal se le vio complicado. ¿Fue por la altitud?

Sí. Me dolía el cuello, la cabeza. Me dijeron que era normal, pero no estoy acostumbrado, nunca había jugado así, te ahogabas en algunos piques. Pero lo más raro era la pelota, que volaba distinto. Parecía que iba a bajar y no bajaba nunca. Picaba y a veces no picaba. Era raro, me costó. Me sentí impreciso. Tuve algunas situaciones de gol y no logré estar fino. Ellos le pegaban a la pelota y salía de una manera... se nota que todos los días entrenan así.

Pero ustedes tienen la ventaja de la cancha sintética del Claro Arena. ¿Lo ve así?

Corre más la pelota, cambia el pique, pero creo que es una cancha de primer nivel. En Argentina no hay así. Creo que a mí y a Palavecino, que recién llegó, nos va a llevar un par de partidos adaptarnos a los piques y a los controles del Claro Arena.

¿Por qué no han podido ganar de visita?

Fueron partidos distintos. El del otro día (derrota 3-2 ante Cobresal) es un partido aparte. Somos autocríticos, pero también hay que quedarse con lo bueno. El otro día tuvimos la pelota siempre. Ellos fueron eficaces. Creo que se nota el trabajo, de a poco va a ir notando fluidez en el equipo, que con la pasada de los partidos va a ir mejorando.

¿El partido con Coquimbo lo ven como revancha? Perdieron una final, que término con la polémica celebración de Sánchez...

Esas son situaciones de partidos. No creo que sea una revancha. Ahora estamos de local, jugamos en Universidad Católica y hay que ganar todos los partidos. Eso es más importante que verlo como revancha, por una situación de partidos.

Garnero dijo que el peak del equipo debe llegar antes de la Copa Libertadores. ¿Es posible?

Partido a partido nos vamos conociendo más, vamos encontrando esa fluidez que se necesita. En cuanto a la competencia internacional, me ha tocado jugar Copa Sudamericana. La Libertadores es distinta, hay más jerarquía. Debemos hacer un buen torneo en este arranque para llegar bien.

Garnero también dijo que el calendario tiene muchos partidos, ¿está de acuerdo?

Yo creo que es algo lindo, el jugador quiere jugar. Con tantos partidos vamos a tener todos una oportunidad. En cualquier momento te puede tocar, entonces tienes que estar preparado. Eso hace que tu compañero mejore.

En su presentación dijo que el fútbol chileno es menos intenso, pero más técnico que el argentino. ¿Lo sigue viendo así?

Acá todos los equipos proponen. En Argentina, no. Acá todos tratan de salir jugando, hacer asociaciones por el medio, jugar al pie. En cuanto a la intensidad, acá tienes un tiempo más. En Argentina tienes que jugar siempre de espalda, a un toque. Aquí tienes la posibilidad de girar.

¿Esa poca intensidad es una desventaja del fútbol chileno en la Copa Libertadores?

Depende como lo veas. Si eres intenso y no eres técnico, también es una desventaja.

¿Qué entrenador lo marcó más en Argentina?

Gabriel Heinze, en Newell’s, por lo que trabaja, dónde está la pelota, los movimientos para que otra persona reciba el balón. Es algo que me marcó. Aprendí mucho con él, pero también de todos los técnicos me llevo algo, soy alguien que trata de analizar todo eso, más allá de si juego o no juego, me guste o no me guste, creo que todos te dejan algo.