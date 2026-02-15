SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El “9” del fútbol chileno: el perfil del goleador que domina la Liga de Primera

    Los números no mienten. Los clubes priorizan experiencia, recorrido y soluciones inmediatas por sobre la formación. Con fuerte presencia internacional y escasa renovación, el puesto sigue siendo una posición de llegada, más que de desarrollo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El “9” del fútbol chileno: el perfil del goleador que domina la Liga de Primera. PEPEALVUJAR/PHOTOSPORT

    El centrodelantero del fútbol chileno en la temporada entrante responde a un patrón reconocible. Los datos de edad, estatura y procedencia de los atacantes que hoy ocupan ese rol en Primera División permiten delinear un perfil más cercano al del ejecutor experimentado que al del proyecto en formación. No se trata de una observación subjetiva. El promedio etario de los “9” en la competencia es de 31 años y la estatura media alcanza los 1,82 metros, cifras que confirman una tendencia.

    La posición sigue siendo ocupada, mayoritariamente, por futbolistas extranjeros o nacionalizados, con fuerte presencia argentina y un volumen reducido de delanteros jóvenes formados para asumir el puesto como titular indiscutido. El análisis conjunto muestra un problema estructural: la falta de renovación del puesto. El centroatacante sigue siendo una posición de llegada, no de formación. Los clubes optan por soluciones probadas, y el mercado responde ofreciendo futbolistas hechos, no proyectos.

    De los nombres considerados, más de la mitad supera los 30 años. Hay casos que empujan ese promedio hacia arriba: Joaquín Larrivey (41), Sebastián Sáez (41), Lucas Pratto (37), Fernando Zampedri (37), Eduardo Vargas (36) o Cristian Palacios (35).

    Los números de los centrodelanteros de la Liga de Primera.

    El rango dominante se mueve entre los 28 y los 35 años. Ahí aparecen nombres como Diego Coelho, Ignacio Jeraldino, Ronnie Fernández, Octavio Rivero y Javier Correa. La lectura es clara. El fútbol chileno prioriza delanteros con recorrido y conocimiento del medio local, antes que procesos largos de formación en la posición.

    Los delanteros jóvenes son minoría y, en general, aparecen como alternativas o apuestas en desarrollo. Luciano Arriagada (23), Esteban Moreira (23), Francisco Pozzo (22) e Ignacio Mesías (25) aparecen ese grupo. Ninguno, salvo casos puntuales, es hoy el eje exclusivo del ataque de su equipo.

    Estatura y función

    La estatura promedio de 1,82 metros marca otra constante. Hay extremos que refuerzan la idea del nueve de referencia: Steffan Pino, con 1,99 metros, Mateo Levato (1,90), Esteban Moreira (1,88), Nelson Da Silva (1,87), Octavio Rivero (1,87) o Sebastián Sosa (1,87).

    Estos perfiles suelen ser utilizados como puntos de apoyo para ataques directos, centros laterales y segundas jugadas. En equipos como Cobresal, O’Higgins o Universidad de Concepción, la presencia física del delantero asoma como parte estructural del modelo ofensivo.

    En el otro extremo aparecen atacantes de menor estatura, como Palacios (1,71), Vargas (1,74), Henríquez (1,75), Mesías (1,74), que compensan con movilidad, rupturas cortas y lectura de espacios.

    Nacionalidades y mercado

    La distribución de nacionalidades confirma una dependencia histórica del mercado externo. Entre los delanteros analizados hay 14 argentinos, 14 chilenos, cinco uruguayos, además de un paraguayo y un panameño. Argentina sigue siendo el principal proveedor del puesto, con presencia transversal en casi todos los clubes: Colo Colo, la U, Católica, Palestino, Coquimbo, Limache, Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

    El delantero argentino suele llegar con un perfil definido: experiencia previa, adaptación rápida al medio y una lógica de rendimiento inmediato. Casos como Zampedri, Larrivey, Lucero, Correa, Johansen o Levato responden a ese patrón. Uruguay, en tanto, aporta un perfil similar, con énfasis en el juego físico, como Palacios, Rivero, Vecino o Sebastián Sosa.

    El peso del gol en el medio local

    Si la pregunta es quién es el delantero con más goles en el fútbol chileno entre los nombres considerados, la respuesta es Fernando Zampedri. El atacante de la UC, su goleador histórico, sin ir más lejos, suma 113 goles en la Liga de Primera. Otro nombre que destaca es el Chorri Palacios, que acumula 64 anotaciones en la máxima competencia nacional. Claro que su cifra es superada por otro veterano: Sacha Sáez ha convertido 78 veces en Primera División.

    Otros nombres con historial goleador relevante en Chile, como los de la U, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero o Eduardo Vargas, aparecen hoy en etapas distintas de su carrera, con una proyección de roles más repartidos.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoFútbol ChilenoFútbol NacionalNueveCentrodelanteroFernando ZampedriJoaquín LarriveySebastián SáezLucas PrattoEduardo VargasJuan Martín LuceroOctavio Rivero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La década de las encerronas

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    Lo más leído

    1.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    2.
    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    3.
    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    La década de las encerronas
    Chile

    La década de las encerronas

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    La encrucijada republicana
    Negocios

    La encrucijada republicana

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto
    El Deportivo

    Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto

    Los detalles de la preparación de Tomás González para competir en la Copa del Mundo de Cottbus

    El “9” del fútbol chileno: el perfil del goleador que domina la Liga de Primera

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”
    Cultura y entretención

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios
    Mundo

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York