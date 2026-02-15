El “9” del fútbol chileno: el perfil del goleador que domina la Liga de Primera.

El centrodelantero del fútbol chileno en la temporada entrante responde a un patrón reconocible. Los datos de edad, estatura y procedencia de los atacantes que hoy ocupan ese rol en Primera División permiten delinear un perfil más cercano al del ejecutor experimentado que al del proyecto en formación. No se trata de una observación subjetiva. El promedio etario de los “9” en la competencia es de 31 años y la estatura media alcanza los 1,82 metros, cifras que confirman una tendencia.

La posición sigue siendo ocupada, mayoritariamente, por futbolistas extranjeros o nacionalizados, con fuerte presencia argentina y un volumen reducido de delanteros jóvenes formados para asumir el puesto como titular indiscutido. El análisis conjunto muestra un problema estructural: la falta de renovación del puesto. El centroatacante sigue siendo una posición de llegada, no de formación. Los clubes optan por soluciones probadas, y el mercado responde ofreciendo futbolistas hechos, no proyectos.

De los nombres considerados, más de la mitad supera los 30 años. Hay casos que empujan ese promedio hacia arriba: Joaquín Larrivey (41), Sebastián Sáez (41), Lucas Pratto (37), Fernando Zampedri (37), Eduardo Vargas (36) o Cristian Palacios (35).

Los números de los centrodelanteros de la Liga de Primera.

El rango dominante se mueve entre los 28 y los 35 años. Ahí aparecen nombres como Diego Coelho, Ignacio Jeraldino, Ronnie Fernández, Octavio Rivero y Javier Correa. La lectura es clara. El fútbol chileno prioriza delanteros con recorrido y conocimiento del medio local, antes que procesos largos de formación en la posición.

Los delanteros jóvenes son minoría y, en general, aparecen como alternativas o apuestas en desarrollo. Luciano Arriagada (23), Esteban Moreira (23), Francisco Pozzo (22) e Ignacio Mesías (25) aparecen ese grupo. Ninguno, salvo casos puntuales, es hoy el eje exclusivo del ataque de su equipo.

Estatura y función

La estatura promedio de 1,82 metros marca otra constante. Hay extremos que refuerzan la idea del nueve de referencia: Steffan Pino, con 1,99 metros, Mateo Levato (1,90), Esteban Moreira (1,88), Nelson Da Silva (1,87), Octavio Rivero (1,87) o Sebastián Sosa (1,87).

Estos perfiles suelen ser utilizados como puntos de apoyo para ataques directos, centros laterales y segundas jugadas. En equipos como Cobresal, O’Higgins o Universidad de Concepción, la presencia física del delantero asoma como parte estructural del modelo ofensivo.

En el otro extremo aparecen atacantes de menor estatura, como Palacios (1,71), Vargas (1,74), Henríquez (1,75), Mesías (1,74), que compensan con movilidad, rupturas cortas y lectura de espacios.

Nacionalidades y mercado

La distribución de nacionalidades confirma una dependencia histórica del mercado externo. Entre los delanteros analizados hay 14 argentinos, 14 chilenos, cinco uruguayos, además de un paraguayo y un panameño. Argentina sigue siendo el principal proveedor del puesto, con presencia transversal en casi todos los clubes: Colo Colo, la U, Católica, Palestino, Coquimbo, Limache, Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

El delantero argentino suele llegar con un perfil definido: experiencia previa, adaptación rápida al medio y una lógica de rendimiento inmediato. Casos como Zampedri, Larrivey, Lucero, Correa, Johansen o Levato responden a ese patrón. Uruguay, en tanto, aporta un perfil similar, con énfasis en el juego físico, como Palacios, Rivero, Vecino o Sebastián Sosa.

El peso del gol en el medio local

Si la pregunta es quién es el delantero con más goles en el fútbol chileno entre los nombres considerados, la respuesta es Fernando Zampedri. El atacante de la UC, su goleador histórico, sin ir más lejos, suma 113 goles en la Liga de Primera. Otro nombre que destaca es el Chorri Palacios, que acumula 64 anotaciones en la máxima competencia nacional. Claro que su cifra es superada por otro veterano: Sacha Sáez ha convertido 78 veces en Primera División.

Otros nombres con historial goleador relevante en Chile, como los de la U, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero o Eduardo Vargas, aparecen hoy en etapas distintas de su carrera, con una proyección de roles más repartidos.