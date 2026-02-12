Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

Weligton acaba de ascender a la primera división del Brasileirao con el Club de Remo.

Weligton (46) fue el capitán de Málaga en el mejor periodo en la historia del club, donde fue dirigido por Manuel Pellegrini. Desde Brasil, tras dejar su cargo de ayudante técnico del Club de Remo que ascendió al Brasileirao Serie A, el paulista conversó con El Deportivo recordó lo que aprendió con el Ingeniero, a quien no dudó como ponerlo como candidato para la selección de su país, al que no ve como candidato al Mundial.

¿Cómo se ve el fútbol desde el otro lado, ahora que es técnico? ¿Se siente el mismo nerviosismo?

No, no… es peor (ríe) Cuando tú estás en la cancha no depende solamente de ti. Pero, ahora, son muchos detalles, mucho arco. Los chicos de hoy ¿No sé qué les pasa? Es muy complicado, en esta nueva generación nueva todo es más jodido. Pero bueno, nos gusta, qué vamos a hacer.

¿Es complicado el Brasileirao?

El fútbol se juega a muerte. En Europa siempre es lo mismo, pero acá en Brasil logras ser campeón y al año siguiente puedes descender. Fortaleza, por ejemplo, jugó tres Libertadores seguidas y ahora descendió. Sin embargo, como dice mi padre, estás porque quieres. Que no estás obligado a estar ahí, entonces, que te jodan (ríe).

¿Qué ha sabido de su querido Málaga?

Está pasando una crisis bastante fea ahora. Pues mira, acaban de despedir a otro entrenador. La gente está loca porque el equipo no va bien. Yo esperaba que fichaba a alguien con experiencia, con nombre.

¿Cómo cambian tanto las cosas en tan pocos años, usted que vivió los tiempos de gloria de Málaga?

Sí, pero con la llegada del jeque, tío, todo fue diferente. Al primer momento fue muy bueno. Invirtió mucho dinero, pero claro. Es como que tú le regalaras un Ferrari a un trabajador normal. El pobre tiene que echar gasolina y tiene que pagar los impuestos. Eso fue lo que ocurrió en Málaga, compraron un montón de Ferraris, pero el club no generaba tanto dinero para sustentarlos.

Manuel Pellegrini estuvo allá y dijo que le daba mucha tristeza…

Yo no soy el mejor para hablar, pero uno se enamora de lo que ocurre, de la ciudad, del club... Cuando estaba en tercera iban 20.000 personas del estadio. Ver a un club que tiene un poder tan grande de aficionados y de una ciudad tan importante de España, que esté pasando por eso, en realidad es triste.

¿Se ha comunicado con Manuel Pellegrini, últimamente?

No, hace mucho que no hablo con él. Yo creo que hablé con él el verano pasado. Estuve por España y le preguntaba si estaba por Málaga, porque lo quería saludar. El ingeniero es un fenómeno. Por donde ha pasado, ha hecho un trabajo enorme, siempre como un señor.

¿Ha seguido algunas de las cosas que le ha enseñado Pellegrini, por ejemplo?

Sí, sobre todo el trato del jugador, es una de las claves de su trabajo. Tanto Manuel como su cuerpo técnico fueron de lo mejor. Siempre directo, siempre muy honrado, eso es lo esencial. Es una de las cosas que quiero llevar conmigo. Es muy difícil manejar grupos como los que tuvo el chileno. Pellegrini lo maneja fenomenal, ese es uno de los puntos importantes de su éxito. Aparte de conocer el fútbol como palma de su mano.

¿Le mostró cosas nuevas a usted cuando jugó con Málaga?

Muchas, nosotros pasamos de ser un equipo humilde a tener muchos jugadores de selección. Entonces, nos costó un poco, a mí personalmente. Llegó un momento de una fuerte discusión con el míster. Cosas de las que yo no estaba de acuerdo. Poco a poco me fue enseñando. Y es una de las cosas que yo me quedo guardado. Sobre todo, en la línea defensiva, de todos estar en el mismo plano. Me decía que yo tenía que frenar, que no tenía que entrar. Y claro, nosotros centrales siempre estábamos acostumbrados a entrar. Yo dije: ‘no, este tío está loco’. Pero poco a poco me fue demostrando que era lo correcto. Si hubiera aprendido antes habría disfrutado más del fútbol.

Ha dicho que se puede retirar en unos cuatro años más…

No sé cómo está el tema de su salud, de las ganas de seguir en el fútbol, que son muchos años, muchos sacrificios. Entonces, no sé, no sé. Ojalá que siga, porque el fútbol se lo va a agradecer. Quien está cerca, siempre puede aprender cosas buenas.

Pellegrini ha sonado mucho en la selección chilena…

Yo creo que para él sería un reto bonito el hecho de defender a su país. Yo creo que no estaría malo.

¿Es cierto que era candidato a dirigir a Brasil?

Sí, algo he escuchado. Un entrenador que ha pasado por grandes clubes, ha tenido tantos éxitos, quien ha trabajado muchos jugadores de nombre, yo creo que Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil. Lo único es que hubiera tenido que afrontar lo que está viviendo Carlo Ancelotti. El tema de los celos de algunos entrenadores, porque la selección brasileña nunca ha tenido un entrenador extranjero. Nunca llegué a hablar de este tema con Pellegrini.

¿Cómo ve usted el fútbol actual, en términos generales?

Como que los futbolistas no suelen tener mucho espacio. Entonces, hoy si tú tienes a tipos que no corren, que no trabajan para el equipo, cada vez va a tener menos espacio. Hoy la parte física es un 70% y la técnica un 30. Antiguamente era al revés, un 70% calidad y 30% físico. Creo que es por ahí un poco el cambio.

¿Cómo juegan los equipos de Weligton?

Bueno, es una mezcla de todo. Yo creo que hay que tener jugadores experimentados, jugadores jóvenes, algunos con técnica y otros que son más trabajadores. Yo creo que siempre hay que tener un equilibrio. Pero claro, siempre y cuando tú puedes formar tu equipo. Acá en Brasil, lo que suele pasar es que llegan a un equipo y te lo dejan ahí y tú tienes que trabajar con lo que hay. Entonces, tú tienes que ser entrenador, psicólogo, padre, dirigente. Tiene que ser un poco de todo.

¿Qué opinión le merece Erick Pulgar?

Es titular en Flamengo, equipo que actualmente es una potencia. Antiguamente, no teníamos tantos extranjeros. Y ahora acá está la puerta abierta. El fútbol brasileño está creciendo mucho. Tanto futbolísticamente como económicamente. Y eso es bueno para Sudamérica.

¿Cómo ve a Brasil para este Mundial?

Bueno, estamos en un proceso de renovación. Creo que nos va a costar mucho este próximo Mundial, no estamos entre los favoritos. Para el siguiente, creo que podremos llegar con muchas posibilidades de estar entre los finalistas. Están surgiendo muchos futbolistas de la nueva generación que creo que van a traer buenos frutos.