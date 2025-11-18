BLACK SALE $990
    El Deportivo

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    El Ingeniero dirigió a los albicelestes entre 2010 y 2013 llegando a disputar la Champions League 2012-13. Claro que tras aquello, la escuadra tuvo un bajón que lo llevó incluso a caer a la tercera categoría del balompié hispano.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Manuel Pellegrini tuvo un exitoso paso dirigiendo al Málaga.

    El paso de Manuel Pellegrini por Málaga fue bastante exitoso. Después de tomar al equipo con la meta de evitar el descenso, el Ingeniero consiguió algo que pocos esperaban: llevar al equipo a disputar la Champions League llegando hasta los cuartos de final, siendo eliminado en esa ronda por el Borussia Dortmund.

    Claro que tras la partida del chileno para dirigir al Manchester City, el trabajo realizado en esos años en España acabó por diluirse.

    Después de tener algunas campañas irregulares en LaLiga, en la temporada 2017-18 los hinchas del club volvieron a vivir la pesadilla del descenso. Así, después de diez temporadas, el club volvió a la categoría de plata en abril de 2018.

    En la temporada siguiente intentaron volver con todo, consiguiendo acabar en el tercer lugar de la tabla y con ello disputar los playoffs por el ascenso, cayendo en la primera ronda eliminatoria contra Deportivo La Coruña.

    Todo empeoró en la temporada 2022-23. Tras solo conseguir diez victorias en el campeonato, el Málaga descendió a la Primera Federación, el tercer nivel en el sistema de ligas del fútbol español.

    Felizmente, aquella situación pudo remediarse de inmediato, logrando vencer en los playoffs del ascenso imponiéndose en primer lugar al Celta Fortuna y en la final al Nástic de Tarragona.

    Desde entonces ha estado peligrando en la tabla. En la competencia de 2024-25 acabó en el 16° lugar de la tabla, terminando solo ocho puntos por delante de la zona de descenso y en el campeonato actual la situación no mejora.

    Después de 13 partidos disputados, el Málaga marcha en la 16° posición con 15 puntos, los mismos que tiene Huesca que marca el inicio de la zona de descenso, pero estos últimos tienen peor diferencia de goles.

    La preocupación de Pellegrini por la situación del Málaga

    La situación actual del Málaga es algo que Manuel Pellegrini sigue de cerca desde España. Así lo demostró en el Congreso Andaluz de Entrenadores 2025, lugar en el que recordó su paso por el club albiazul.

    En esa instancia aseguró que “me vienen maravillosos recuerdos. Además tengo mi casa en Málaga, en Marbella. Los recuerdos son de tres años inolvidables en mi carrera, con el cariño que siempre me transmitió la gente de Málaga. Lo que más me impactó fue la llegada al aeropuerto cuando nos eliminaron de Dortmund en Champions League, que con VAR estaríamos en semifinales”.

    Luego, se mostró preocupado por la actualidad del club. “Veo la situación del Málaga con mucha tristeza. No creo que Málaga sea un equipo para estar en Segunda División. Jugando con 30.000 personas cada semana y estar ahí, con todo el problema judicial que todavía tiene y que ojalá se solucione lo antes posible. Y la persona que se haga con el cargo, no jurídicamente, sino con un dueño, lleve al club a nivel que se merece”, lanzó.

    “Al momento en el que llegamos, tuvimos tres etapas muy marcadas en Málaga. En el momento en el que llegué, el equipo iba último. Me hice cargo del equipo en la fecha 10-12 y en la 30 seguíamos últimos. Ahí la convicción y la constancia en el trabajo que uno hace es clave. En los últimos partidos, ganamos 6 de los 8 y acabamos salvándonos. Después llegaron fichajes y logramos clasificar a la UEFA Champions League en algo que fue inédito. Y después llegó el desplome económico. Con un plantel muy reducido pudimos llegar a los cuartos de final de la Champions y ocupar puestos de Europa League en esa misma campaña. Para mí, fue un aprendizaje muy importante”, indicó más adelante.

    FútbolManul PellegriniMálagaLiga españolaLaLiga

