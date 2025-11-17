El DT de Perú anticipa el amistoso ante la Roja en Rusia: “Va a ser un partido característico de Eliminatorias”.

La Roja se prepara para enfrentar a un Perú en reconstrucción. Tal como la selección chilena, en el cuadro del Rímac buscan generar las bases para las próximas Eliminatorias tras fracasar en el camino a Norteamérica 2026. Algo que Manuel Barreto, el DT interino del cuadro bicolor, reconoce sin mayores rodeos.

“Chile inició un proceso de transición dentro de la eliminatoria, nosotros hace un mes”, dijo este lunes el técnico, a radio ADN.

“Estamos buscando sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú. Hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial y que necesitamos sumarlo de cara al 2027, cuando comience la competición oficial”, añadió.

Perú empató ante Rusia.

En esa línea, el entrenador ve el duelo de este martes, en Rusia, como un momento ideal para visualizar un partido de estilo clasificatorio. “Va a ser un partido característico de Eliminatorias sudamericanas. Con Rusia fue más limpio, acá son partidos más cortados, más duros. Esperamos un partido durísimo, como en La Florida (triunfo 2-1 para Chile). Sirve porque te vas conociendo un poquito, pero después cada partido es una nueva historia”, señaló.

Por su parte, el lateral Marcos López hizo un llamado a la paciencia en su país. “Tengan tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso que está queriendo formar desde la cabeza de Jean (Ferrari) con Manuel (Barreto) ahora, que la verdad me parecen grandes personas, a Manuel ya lo tuve antes y creo que es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes eso también es importante”, comentó el defensor.

“El hincha obviamente va a pedir resultados, va a querer siempre ganar los partidos, que nosotros también como profesionales que defendemos el escudo queremos ganar siempre, desde ahí que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes, pero hay que darle con todo. El grupo está ilusionado con lograr grandes cosas y este proceso ilusiona para nosotros, no sé cómo se vea desde afuera, pero desde adentro ilusiona”, agregó.