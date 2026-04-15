Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

Recientemente se actualizó la información relacionada a los valores de los combustibles para los próximos días, que presenta alza en la bencina y diésel.

Los datos son publicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

Precio de la bencina desde el jueves

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves, 16 de abril:

Gasolina de 93 octanos sube $20,2 por litro

Gasolina de 97 octanos sube $22,3 por litro

Kerosene tiene una variación de $0

Diésel sube $36,4 por litro

GLP de uso vehicular sube $36,5 por litro

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.