Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?
La Empresa Nacional del Petróleo dispone de los valores que aplican a partir de este jueves.
Recientemente se actualizó la información relacionada a los valores de los combustibles para los próximos días, que presenta alza en la bencina y diésel.
Los datos son publicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.
Precio de la bencina desde el jueves
Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves, 16 de abril:
- Gasolina de 93 octanos sube $20,2 por litro
- Gasolina de 97 octanos sube $22,3 por litro
- Kerosene tiene una variación de $0
- Diésel sube $36,4 por litro
- GLP de uso vehicular sube $36,5 por litro
Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.
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