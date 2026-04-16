Después de los dos triunfos chilenos: revisa cómo queda la UC y Coquimbo Unido en sus grupos en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores tuvo una segunda jornada de ensueño para los representantes chilenos. Tanto Universidad Católica como Coquimbo Unido se impusieron de visita en Brasil y Perú, respectivamente.

Los cruzados dieron el gran golpe al vencer a Cruzeiro en el Mineirao, por 2-1. La heroica victoria les permite escalar en el Grupo D, que también comparten con el invicto Boca Juniors y Barcelona de Ecuador. El conjunto xeneize goleó 3-0 en La Bombonera.

Por ahora, la UC marcha en la segunda ubicación, con tres unidades, las mismas que tiene Cruzeiro. Es líder junto a Boca y ambos avanzarían de fase. Los brasileños están en puestos de Sudamericana, mientras los ecuatorianos se encuentran en el fondo de la zona.

El próximo desafío del elenco de Daniel Garnero será ante Barcelona, en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, el miércoles 29 de abril.

Lugar Equipo PJ PG PE PP GF GC Puntos ¿Clasifica? 1 Boca Juniors 2 2 0 0 5 1 6 Sí 2 Universidad Católica 2 1 0 1 3 3 3 Sí 3 Cruzeiro 2 1 0 1 2 2 3 No (pasa a Sudamericana) 4 Barcelona 2 0 0 2 0 4 0 No

Por su lado, Coquimbo Unido sorprendió al tricampeón peruano y se impuso por 2-0 sobre Universitario. Los piratas consiguieron un histórico triunfo, el primero en 34 años en Libertadores y el primero como visitante de la institución.

Los dirigidos por Hernán Caputto son líderes junto a Nacional, ambos con cuatro puntos. En el otro compromiso de la jornada, los uruguayos vencieron 3-1 a Deportes Tolima.

El siguiente partido de Coquimbo será ante los colombianos, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el miércoles 28 de abril.