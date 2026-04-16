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    Después de los dos triunfos chilenos: revisa cómo queda la UC y Coquimbo Unido en sus grupos en la Copa Libertadores

    El cuadro cruzado venció a Cruzeiro y el elenco pirata hizo lo propio con Universitario, en la segunda fecha del certamen continental.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La UC y Coquimbo ganaron en Copa Libertadores.

    La Copa Libertadores tuvo una segunda jornada de ensueño para los representantes chilenos. Tanto Universidad Católica como Coquimbo Unido se impusieron de visita en Brasil y Perú, respectivamente.

    Los cruzados dieron el gran golpe al vencer a Cruzeiro en el Mineirao, por 2-1. La heroica victoria les permite escalar en el Grupo D, que también comparten con el invicto Boca Juniors y Barcelona de Ecuador. El conjunto xeneize goleó 3-0 en La Bombonera.

    Por ahora, la UC marcha en la segunda ubicación, con tres unidades, las mismas que tiene Cruzeiro. Es líder junto a Boca y ambos avanzarían de fase. Los brasileños están en puestos de Sudamericana, mientras los ecuatorianos se encuentran en el fondo de la zona.

    El próximo desafío del elenco de Daniel Garnero será ante Barcelona, en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, el miércoles 29 de abril.

    LugarEquipoPJPGPEPPGFGCPuntos¿Clasifica?
    1Boca Juniors2200516
    2Universidad Católica2101333
    3Cruzeiro2101223No (pasa a Sudamericana)
    4Barcelona2002040No

    Por su lado, Coquimbo Unido sorprendió al tricampeón peruano y se impuso por 2-0 sobre Universitario. Los piratas consiguieron un histórico triunfo, el primero en 34 años en Libertadores y el primero como visitante de la institución.

    Los dirigidos por Hernán Caputto son líderes junto a Nacional, ambos con cuatro puntos. En el otro compromiso de la jornada, los uruguayos vencieron 3-1 a Deportes Tolima.

    El siguiente partido de Coquimbo será ante los colombianos, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el miércoles 28 de abril.

    LugarEquipoPJPGPEPPGFGCPuntos¿Clasifica?
    1Nacional2110424
    2Coquimbo Unido2110314
    3Deportes Tolima2011131No (pasa a Sudamericana)
    4Universitario2011021No
    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalFútbol ChilenoCopa LibertadoresCoquimboUniversidad CatólicaCoquimbo UnidoUCDaniel GarneroHernán Caputto

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