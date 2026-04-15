Hernán Caputto proyecta la campaña de Coquimbo en la Libertadores tras vencer a Universitario: “Somos un equipo combativo”

Coquimbo Unido saca cuentas alegres. Su triunfo por 2-0 a Universitario en Perú los encumbra en la Copa Libertadores. Este martes, Nacional venció por 3-1 a Deportes Tolima. Con esos resultados, los Piratas y el Bolso comandan el Grupo B con cuatro puntos cada uno.

Tras el encuentro en Lima, el técnico Hernán Caputto realizó su valoración de lo hecho por sus dirigidos. “Cuando hay una unión tan grande en el equipo y tanto amor propio, se pueden lograr objetivos importantes y este es uno de ellos. Estoy muy contento por eso”, señaló.

Coquimbo venció a Universitario. Foto: @coquimbounido

“Golpeamos en el momento justo y el golpe más fuerte lo dimos en el segundo tiempo. Ese golpe creo que fue duro para el rival”, añadió.

El entrenador enfatizó en el hito que significa competir en el certamen continental para Coquimbo. “Estamos disfrutando el momento. El club llevaba 34 años sin estar en la Copa Libertadores y muchísima gente no pudo ver al equipo en esta Copa. Hoy tienen la posibilidad y nosotros los representamos, así que intentamos hacer lo más digno posible”, dijo.

Finalmente, proyectó su campaña en la Libertadores y se mostró optimista, más allá de los comentarios previos, cuando algunos actores miraron en menos al cuadro pirata. Hoy, al contrario, son elogiados en el continente. “Realmente no pensamos en lo que pueden decir los demás. Nosotros nos sentimos fuertes, somos un equipo muy combativo y competitivo. Eso es lo más importante”, remarcó.