“Sorpresa Monumental”: Sudamérica se rinde ante el triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Foto: @coquimbounido

Coquimbo Unido le ganó a Universitario en Lima por la Copa Libertadores. Un triunfo histórico por 2-0 para el campeón del fútbol chileno, que llega a cuatro unidades y se encumbra en su grupo por el certamen continental. Tras el partido, la prensa de Sudamérica, especialmente en Perú, no escatima en loas al cuadro pirata.

“La noche en el estadio Monumental tuvo un giro inesperado cuando Coquimbo Unido abrió el marcador frente a Universitario con su público de lado”, señaló Infobae. El portal destacó la condición en que llegó el monarca criollo a la competencia internacional: “El cuadro ‘pirata’ logró su primer título de Primera División tras más de seis décadas de historia, coronando una campaña extraordinaria y casi irrepetible”.

El medio Trome, de Perú, también calificó como sorpresa lo sucedido en Lima. “Con este tanto, Coquimbo Unido extiende la sorpresa en Lima y toma una ventaja clara en el marcador”, se lee en el sitio citado tras el 2-0.

Zavala celebra la apertura de la cuenta en Lima. Foto: @coquimbounido

Por su parte, el diario El Comercio criticó la poca reacción del local: “Lo que debió ser un inicio de segundo tiempo en el que Universitario iría en busca del empate, Coquimbo Unido cambió totalmente los planes y puso el 2-0 que dejó a todos en silencio en el Monumental de Lima”.

El mismo periódico fue el que se mostró incrédulo ante la apertura de la cuenta. “Sorpresa Monumental: Zavala pone el 1-0 de Coquimbo ante Universitario”, titularon en un breve con el primer gol pirata.

La victoria del cuadro aurinegro incluso llegó a Uruguay. “Coquimbo Unido sorprendió a domicilio a Universitario. El campeón de Chile, superó al de Perú y quedó como líder del grupo B de la Copa Libertadores junto a Nacional, que en el primer turno superó a Deportes Tolima 3-1″, apuntó Ovación, la sección de deportes del diario El País.