Hazaña en Río de Janeiro: Audax Italiano derrota a Vasco da Gama y firma un triunfo histórico en la Copa Sudamericana. Foto: @audaxitaliano

Audax Italiano logró un triunfo histórico en su visita al siempre exigente Vasco da Gama. Fue 2-1 para el conjunto chileno, en un duelo donde debió sobreponerse al primer tanto local y golpear en el momento justo para quedarse con tres puntos fundamentales. El cuadro itálico mostró carácter y encontró la anotación decisiva en el tramo final para sumar su primera victoria en la Copa Sudamericana.

El inicio del partido fue intenso, con el elenco brasileño intentando imponer condiciones. Audax, en tanto, generó aproximaciones mediante remates de Franco Troyansky y Esteban Matus.

El desenlace de la etapa inicial resultó adverso para el equipo nacional. Cuando el reloj ya marcaba el tercer minuto de descuento, el local encontró el gol. Tras una jugada por la banda derecha y una asistencia de Claudio Paul Spinelli, Brenner apareció en el área para definir con un remate de zurda desde corta distancia y establecer el 1-0 parcial.

El golpe fue duro para Audax, pero logró recomponerse. Hasta ese momento había logrado contener las embestidas del rival. Un momento clave del encuentro ocurrió antes, a los 35 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Joao Pedro fue expulsado por doble amonestación tras una falta sobre Michael Fuentes, dejando al cuadro brasileño con un hombre menos durante gran parte del compromiso.

Conscientes de su superioridad numérica, el equipo chileno adelantó sus líneas en el complemento y presionó con mayor insistencia. Audax encontró el premio a los 62 minutos. Troyansky desbordó por el sector derecho y envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Fuentes, quien se anticipó a los defensores y conectó un cabezazo ajustado al palo izquierdo para decretar el empate.

El partido parecía encaminarse hacia la igualdad, pero el desenlace aún guardaba emociones. A los 84’ llegó la acción decisiva. Troyansky se internó en el área y fue derribado por el defensor Carlos Cuesta. La falta le costó la expulsión al zaguero del conjunto brasileño, dejando a su equipo con nueve jugadores. El árbitro Hernán Heras fue advertido por el VAR.

El propio Troyansky tomó el balón y, con determinación, ejecutó el lanzamiento desde los doce pasos para marcar el 2-1 definitivo, desatando la celebración del plantel itálico en territorio brasileño.

¡¡UN ARGENTINO QUE QUIERE HACER HISTORIA EN BRASIL!! Troyansky la colocó en un ángulo y marcó el agónico 2-1 del Audax Italiano ante Vasco da Gama por la CONMEBOL #Sudamericana.



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En los minutos finales, Audax administró la ventaja con orden, neutralizando los intentos desesperados del rival y asegurando un resultado que quedará marcado como uno más importantes del club de La Florida en su historia. Ahora se preparan para visitar a Barracas Central, en un encuentro clave en la búsqueda itálica de avanzar en la Copa Sudamericana.

Palestino cae en La Cisterna

Palestino sufrió una dura derrota como local en el estadio Municipal de La Cisterna tras caer por 2-0 ante el Montevideo City Torque. Era una fiesta en la antesala, ya que por primera vez el reducto cisternino recibía un compromiso internacional, pero el marcador cambió los ánimos. Al cierre hubo cantos contra el técnico Cristián Muñoz.

El cuadro uruguayo golpeó a los 11′, tras un centro de Gonzalo Montes, el delantero Salomón Rodríguez conectó de cabeza para marcar el 1-0. El momento decisivo llegó a los 63′. El balón rebotó en Sebastián Gallegos y terminó en su propio arco, decretando el 2-0 definitivo para equipo charrúa.

El resultado deja al elenco chileno obligado a reaccionar en los próximos duelos si pretende mantenerse en carrera en la Sudamericana. Palestino suma un punto de seis. En la próxima jornada reciben a Gremio.