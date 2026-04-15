El ex Colo Colo brilla en el Montevideo City Torque: revisa el gol de Salomón Rodríguez a Palestino en la Copa Sudamericana.

Salomón Rodríguez vive un presente auspicioso en Uruguay. El delantero, que no logró consolidarse en Colo Colo, marcó un nuevo tanto por el Montevideo City Torque esta vez en Chile, frente a Palestino por la Copa Sudamericana.

El atacante de 26 años aprovechó un un buen centro de Gonzalo Montes (ex Huachipato y Universidad de Chile) para cabecear y anotar el gol del conjunto charrúa, confirmando su buen momento. Lleva siete goles en 13 encuentros.

¡A SALOMÓN SE LE ABRIÓ EL ARCO EN CHILE Y ANTE PALESTINO!



El ex Colo Colo se matriculó con un golazo para su actual club, Montevideo City Torque, y el pase fue de un ex azul, Gonzalo Montes



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Su paso por el Cacique, en cambio, dejó más dudas que certezas. Rodríguez arribó como una solución ofensiva tras una inversión cercana a los US$ 1,2 millones por la mitad de su pase, pero su rendimiento estuvo lejos de las expectativas. Disputó 26 partidos y marcó apenas tres goles, dos de ellos en la Copa Chile.

Hoy, en Uruguay, el panorama es distinto. El delantero ha logrado un protagonismo que contrasta con su etapa en el fútbol chileno.