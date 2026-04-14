En vivo: Audax Italiano visita a Vasco da Gama y Palestino recibe a Montevideo City por la Copa Sudamericana
Los equipos chilenos juegan su segundo partido en la copa continental y buscan alcanzar su primera victoria. Sigue aquí los detalles de cada encuentro.
Vasco da Gama 1-1 Audax Italiano
Palestino 0-1 Montevideo City
Cambios en Vasco
El gol de Audax
61′. Troyansky pelea una pelota en la banda. Lanza el centro. Y aparece Vadulli para meter una palomita perfecta e igualar el marcador.
Gooooooooooool de Audax Italiano
Nuevos cambios en Audax
Se salva Audax
56′. Moura se la encuentra en el segundo palo y desvía cuando estaba solo.
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Termina la primera parte en La Cisterna
Montevideo City Torque lo gana con justicia, pues Palestino no hizo pasar sustos a los uruguayos.
Descuentos en La Cisterna
45′. Se agregaron dos minutos más a la primera parte.
Tarjeta Amarilla
50′. Collao es amonestado en Audax por falta.
Cambio en Audax Italiano
Cambios en Vasco da Gama
Comienza el segundo tiempo en Brasil
Recordemos que Audax cae por la mínima ante Vasco y juega con un hombre más.
Falta puntería
35′. Munder gana un cabezazo en el segundo palo. Pega en la parte externa de la red del arco visitante.
Palo
28′. Garguez tira un centro y Da Silva le da al poste. Era el empate de Palestino.
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Descanso en Brasil
Audax jugó un buen primer tiempo. Pero Vasco anotó el gol que desniveló el marcador.
Gol de Vasco
Da Silva anota en los descuentos tras un buen centro de Rodríguez.
Descuentos
Se agregaron 6 minutos más al primer tiempo de Audax vs Vasco.
Gol de Montevideo City Torque
10′. Salomón Rodríguez, el que no anotaba en Colo Colo, mete un cabezazo al lado del palo izquierdo y lo ganan los uruguayos.
Expulsión
34′. Joao Pedro recibe su segunda tarjeta amarilla y Vasco queda con 10 hombres en la cancha.
Comienza en La Cisterna
Palestino se enfrenta a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.
La formación de Torque
El 11 de Palestino
No hay expulsión
15′. Finalmente, Joao Pedro es amonestado solo con cartulina amarilla en Vasco.
VAR
12′. El juez revisa una posible tarjeta roja para Vasco da Gama.
Otra de Audax
6′. Otra de Troyansky. Corre una contra. Le pega desde fuera. Desviado.
Primera llegada
4′. Troyansky gana la banda, pero el jugador de Audax no define bien.
Comienza el partido
Vasco y Audax ya juegan en Brasil por la Copa Sudamericana.
La formación de Vasco
El 11 de Audax
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