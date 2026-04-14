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    EN VIVO

    En vivo: Audax Italiano visita a Vasco da Gama y Palestino recibe a Montevideo City por la Copa Sudamericana

    Los equipos chilenos juegan su segundo partido en la copa continental y buscan alcanzar su primera victoria. Sigue aquí los detalles de cada encuentro.

    Palestino enfrenta a Montevideo City Torque. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Vasco da Gama 1-1 Audax Italiano

    Palestino 0-1 Montevideo City

    Cambios en Vasco

    El gol de Audax

    61′. Troyansky pelea una pelota en la banda. Lanza el centro. Y aparece Vadulli para meter una palomita perfecta e igualar el marcador.

    Gooooooooooool de Audax Italiano

    Nuevos cambios en Audax

    Se salva Audax

    56′. Moura se la encuentra en el segundo palo y desvía cuando estaba solo.

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    Termina la primera parte en La Cisterna

    Montevideo City Torque lo gana con justicia, pues Palestino no hizo pasar sustos a los uruguayos.

    Descuentos en La Cisterna

    45′. Se agregaron dos minutos más a la primera parte.

    Tarjeta Amarilla

    50′. Collao es amonestado en Audax por falta.

    Cambio en Audax Italiano

    Cambios en Vasco da Gama

    Comienza el segundo tiempo en Brasil

    Recordemos que Audax cae por la mínima ante Vasco y juega con un hombre más.

    Falta puntería

    35′. Munder gana un cabezazo en el segundo palo. Pega en la parte externa de la red del arco visitante.

    Palo

    28′. Garguez tira un centro y Da Silva le da al poste. Era el empate de Palestino.

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    Descanso en Brasil

    Audax jugó un buen primer tiempo. Pero Vasco anotó el gol que desniveló el marcador.

    Gol de Vasco

    Da Silva anota en los descuentos tras un buen centro de Rodríguez.

    Descuentos

    Se agregaron 6 minutos más al primer tiempo de Audax vs Vasco.

    Gol de Montevideo City Torque

    10′. Salomón Rodríguez, el que no anotaba en Colo Colo, mete un cabezazo al lado del palo izquierdo y lo ganan los uruguayos.

    Expulsión

    34′. Joao Pedro recibe su segunda tarjeta amarilla y Vasco queda con 10 hombres en la cancha.

    Comienza en La Cisterna

    Palestino se enfrenta a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

    La formación de Torque

    El 11 de Palestino

    No hay expulsión

    15′. Finalmente, Joao Pedro es amonestado solo con cartulina amarilla en Vasco.

    VAR

    12′. El juez revisa una posible tarjeta roja para Vasco da Gama.

    Otra de Audax

    6′. Otra de Troyansky. Corre una contra. Le pega desde fuera. Desviado.

    Primera llegada

    4′. Troyansky gana la banda, pero el jugador de Audax no define bien.

    Comienza el partido

    Vasco y Audax ya juegan en Brasil por la Copa Sudamericana.

    La formación de Vasco

    El 11 de Audax

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa SudamericanaAudax ItalianoPalestinoAudax vs VacoPalestino vs Montevideo CityFútbolMinuto a Minuto

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