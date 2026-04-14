Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”

Jaime Fillol es una voz autorizada en el tenis chileno. El legendario extenista no solo tuvo una gran carrera en la que llegó a ser el 14 del mundo, sino que además es el abuelo de Nicolás Jarry, quien la semana pasada volvió a sonreír en el circuito tras alcanzar las semifinales en el Challenger de Madrid, su mejor actuación en casi dos años. También fue testigo directo de lo que su nieto vivió en el Masters 1000 de Roma en 2024, donde llegó a la final pero a la vez vivió una pesadilla después de que su habitación de hotel fuera vulnerada. Un delicado tema que María Laura Urruticoechea, la esposa de Nico, profundizó recientemente.

¿Qué le pareció la actuación de Nico en Madrid?

Realmente no lo pude ver jugar por horario, pero sí fui siguiendo los resultados y mandándole mensajitos de felicitación y de ánimo por Whatsapp. Estoy muy contento, porque no hay mal que dure 100 años. En algún momento tenía que cambiar esto. Y qué bueno que se dio y yo creo que Nico está bien contento por lo que hizo en Madrid. Además, el ambiente es muy bonito y él disfrutó mucho. Yo creo que él está con su mente mucho más aliviada, por decirlo así. Y va a empezar a rendir de nuevo, va a empezar a ganar más partidos. Este es el camino.

Estuvo muy cerca de pasar a la final...

Estamos más o menos acostumbrados a ver lo que sucede con un sentido de sufrimiento, pero lo bueno es que él mismo ya se está dando cuenta, por lo que he escuchado yo en las entrevistas que le han hecho, de que se está sintiendo mejor; está tratando de sacarse las arañas de la cabeza y en eso está. Yo diría que el tema de tener preocupaciones adicionales al mismo juego, a la misma competencia, desgasta. Él también ha estado con esos problemas de salud... Yo pienso que él está disminuido por razón de ese virus que no se va.

Justamente ese virus comenzó en Roma, donde usted también estuvo...

Bueno, yo pienso que no se ha ido ese virus. Porque él mismo da cuenta de que hay veces que se siente desequilibrado o pierde un poco el equilibrio. Él lo cuenta. Sabe que está ahí. Ahora, cuando entra a la cancha, a lo mejor en algún momento llega a sentir eso, pero de todas maneras ha podido ir jugando y uno ve que puede jugar bien. En algunos partidos que perdió lo vi muy bajo anímicamente, pero ahora con estos resultados, obviamente que su ánimo ya viene encaminado. Yo creo que va a marcar un reinicio de su carrera.

¿Hizo bien en bajar al circuito Challenger?

Yo pienso que sí. Pienso que eso le baja la tensión, porque la expectativa también de un campeonato ATP genera un estrés bastante superior al de un challenger, donde todo baja en cuanto a su nivel de intensidad. Los mismos jugadores son menos intensos, el ambiente mismo, el público, las expectativas también son más bajas... El público que va a ver estos partidos realmente es fanático del tenis. Aunque, de todos modos, los challengers tienen un nivel de competencia y de categoría, eso está bien estructurado.

TENNIS AUSTRALIA

Pero también hay gente que no va con las mejores intenciones y que les envían mensajes a los tenistas, como denunció la esposa de su nieto. ¿Qué le parece a usted?

Sé que eso viene ocurriendo hace muchos años ya. No es novedad. Ha habido no al más alto nivel, pero sí ya se está dando efectivamente en el más alto nivel también, donde las apuestas están ahí siempre y hay grupos de gente que se dedica a eso. Y esa gente no entiende nada del tenis. No saben de tenis ni les interesa el tenis; les interesa la apuesta y el juego... de azar. Probablemente haya agrupaciones mafiosas, pero con toda seguridad lo que les pasó a Nicolás y a Laura le está pasando a otro. Es casi seguro que está ocurriendo. Solo que hay algunos que se sorprenden. Pienso que Laura a lo mejor lo tomó muy en serio. Yo diría que a ese tipo de gente no hay que pescarla, hay que ignorarla o derivarla de otro modo. El sistema está tratando de evitar eso, pero es casi imposible de evitar por la naturaleza de las redes sociales.

Ella también mencionaba lo ocurrido en Roma y usted estuvo allá. ¿Cómo lo vivió?

Sí, yo estuve con él todo el tiempo. Se cambió de hotel. Yo pienso que ellos sintieron que hubo poco apoyo de parte de la organización y del campeonato. Por eso digo que es muy común. Tiene que ser una cosa que ya se está viendo mucho. Sé que en este caso había un tema con las cámaras de seguridad del hotel que no estaban funcionando. Por lo tanto, no se pudo ver quiénes fueron los que entraron a la pieza a desordenarla. Obviamente, yo creo todo lo que dijeron Laura y Nico, que estaban muy asustados. Eso pudo gatillar el virus, también. Eso pudo ser una coincidencia... Va a ser difícil saber eso. Pero si hay un nivel de estrés superior a la capacidad de resistencia que tenga la persona, le puede afectar un virus. Hay que tener mediciones que nadie tiene... Yo diría que él ahora está enfrentando su quehacer cotidiano desde lo tenístico y de su profesión. Entonces creo que esa situación de las redes sociales no le va a afectar. No en su rendimiento.

¿Esa vez sintió temor usted por su familia o sus bisnietos?

Yo viví una experiencia bastante más fuerte que esa, que fue el atentado a mi vida ofrecido por un grupo de gente en Suecia en el año 1975. A mí me amenazaron de muerte y en ese tiempo no había redes sociales, sino que eran cosas reales. Y eso incluyó recursos enormes de seguridad tanto en Suecia como de Chile para que no ocurriera nada. Yo creo en la Providencia de Dios y eso me permite aliviar no sé si mi dolor, pero sí aliviar mi conciencia. Si yo pienso que voy a manejar todo, toda mi vida, ciertamente que voy a sufrir, voy a estar abierto a cualquier cosa que pueda ocurrir. Pensar que uno va a tener control de todo eso no es así. Existe la Divina Providencia. Por lo tanto, yo confío en Dios, en su cuidado y que se haga la voluntad de Dios. Ese sería mi mensaje. Y posiblemente en eso está Laura.

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