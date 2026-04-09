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    “Te voy a llevar a tus hijos en un cajón”: la dura revelación de la esposa de Nicolás Jarry sobre episodio vivido en Roma

    María Laura Urruticoechea entregó detalles del grave episodio vivido en el Masters 1000 italiano en 2024 y que dio cuenta El Deportivo el año pasado.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Nicolás Jarry fue finalista en Roma en 2024, pero personalmente vivió una de las semanas más difíciles de su carrera. Guglielmo Mangiapane

    El Masters 1000 de Roma de 2024 marcó un antes y un después en la carrera de Nicolás Jarry. En ese torneo, el tenista alcanzó su única final en este tipo de certámenes y alcanzó su mejor ranking. Sin embargo, también vivió una de las peores experiencias de su vida, que derivó en una neuritis vestibular que afectó severamente su equilibrio.

    El año pasado, en una entrevista con El Deportivo, Nico dio luces de la vandalización que sufrió su habitación de hotel. “Esa noche, tras cenar, llegamos al hotel y nos encontramos la habitación revuelta. No se habían llevado nada, pero mi primera reacción fue cambiarnos de hotel y quedarme tranquilo. Hicimos el cambio esa misma noche. No dormimos mucho y jugaba al día siguiente. Fueron días muy intensos y literalmente el día del partido de la cuarta ronda (n. de la r.: ante Alexandre Müller) es cuando tuve el primer episodio", recordó.

    Su esposa, María Laura Urruticoechea, recordó esa episodio durante esta jornada y entregó más detalles de cómo afectó ese gran susto a nivel a familiar: “Estoy haciendo este video porque quiero contar algunas cosas que nunca antes he contado. Hace dos años, en el Masters 1000 de Roma, primer partido de Nico que fue con un italiano, nos llegaron amenazas que, lamento decir, que es usual que uno las reciba. Las reciben todos. Te llegan, aunque tengas perfil cerrado o abierto”.

    “De verdad que te estudian y dan miedo. Estábamos en Roma, llegan estos mensajes de ‘te voy a llevar a tus hijos en cajón’. Lo miré justo cuando se acabó el partido. Dije ‘bueno, será normal’. Llegamos a la pieza del hotel con los niños antes que Nico, teníamos piezas separadas, y alguien se había metido, había fumado cigarro y lo había dejado apagado en la cama. Sacaron las almohadas, desordenando todo. Era como alguien diciendo ‘oye, yo estuve acá’. Nosotros no dejamos esto así, no hemos sido nosotros, tratando de creer que quizás habíamos sido, pero no, imposible”, indicó.

    El episodio continuó con denuncias. “Fuimos a hablar con el hotel, pero dijeron que seguro habíamos sido nosotros. Fuimos a hablar con la policía, pero es todo súper complicado en Roma. Tiene que ir un hombre, a las mujeres no las escuchan, hay que hablar en romano, es mucha burocracia en Italia”, lamentó.

    “No nos dejaban hablar con la policía. Volvimos a la pieza, y el hotel en vez de ayudarnos, habían ordenado todo, sacaron rastro de todo. Dije: ‘No, no podré dormir tranquila hoy a la noche, voy a la policía’. No nos creían, pero cuando vamos de vuelta, logro volverme a la pieza con dos policías, y cuando subimos, había pasado lo mismo, la misma persona se había metido y había hecho lo mismo, el cigarro, las almohadas. Ahí el miedo que sentimos todos y la invasión de los límites. Fue muy fuerte”, detalló.

    Luego, el siguiente paso fue tomar contacto con la ATP. “Me acuerdo haber llamado a la ATP, y nos dijeron como ‘no te puedo ayudar mucho, lo único es cambiarte de hotel, ¿quieres?’, y obvio que queríamos. En mi cabeza creía que íbamos a tener guardaespaldas, pero no... Es normal. Fue muy difícil... los días siguientes ir a la comisaría, porque hay que tener pruebas para que puedan mirar tu pieza. Por suerte le terminó yendo bien a Nico en ese torneo, fue una semana mega difícil", continuó.

    Durante aquella semana de mayo de 2024, El Deportivo consultó a la ATP por lo ocurrido. Sin embargo, la entidad declinó entregar información al respecto.

    Nula investigación

    La investigación fracasó por la negligencia del hotel y las autoridades. “Cuando ya logramos mostrar las pruebas, habían pasado 3-4 días y el hotel justo se le habían echado a perder las cámaras y nunca pudimos saber nada. Nunca pasó nada. No se siguió el tema”, detalló.

    En ese sentido, la esposa de Jarry, argumentó las razones para desclasificar este suceso. “Lo que quiero mostrar es que esto pasa. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Hemos recibido muchos comentarios muy pesados de la gente: ‘Nico retírate’, ‘Para lo único que sirves es para tu familia’. Yo siento que Nico es admirable”, continuó.

    Y justamente, recordó las secuelas de la neuritis vestibular que todavía lo complican: “Después de Roma de esto le vino el vértigo. No se imaginan lo duro que fue eso. No se llegan a imaginar. Nico sigue teniendo que llegar a la pieza y poner todos sus papelitos con puntitos para ir mirando y tratando de ajustar la vista. Lo que su vista le dice y su cabeza le dice son cosas distintas hasta el día de hoy”.

    Más sobre:TenisMasters 1000 de RomaNicolás JarryMaría Laura UrruticoecheaATP

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