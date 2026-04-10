“Vamos a hacer desaparecer a toda tu familia”: esposa de Nicolás Jarry exhibe los pantallazos de las amenazas recibidas en Roma

Este jueves María Laura Urruticoechea, esposa de Nicolás Jarry, entregó nuevos detalles de la vandalización que sufrió su habitación de hotel durante el Masters 1000 de Roma que marcó un antes y después en la carrera del tenista.

Tal como había dado pistas en una entrevista con El Deportivo, compartió que “esa noche, tras cenar, llegamos al hotel y nos encontramos la habitación revuelta. No se habían llevado nada, pero mi primera reacción fue cambiarnos de hotel y quedarme tranquilo. Hicimos el cambio esa misma noche”.

De este mismo episodio Urruticoechea entregó nuevos detalles de como afectó esta situación a nivel familiar.

“Estoy haciendo este video porque quiero contar algunas cosas que nunca antes he contado. Hace dos años, en el Masters 1000 de Roma, primer partido de Nico que fue con un italiano, nos llegaron amenazas que, lamento decir, que es usual que uno las reciba. Las reciben todos. Te llegan, aunque tengas perfil cerrado o abierto”, comenzó señalando.

“De verdad que te estudian y dan miedo. Estábamos en Roma, llegan estos mensajes de ‘te voy a llevar a tus hijos en cajón’. Lo miré justo cuando se acabó el partido. Dije ‘bueno, será normal’. Llegamos a la pieza del hotel con los niños antes que Nico, teníamos piezas separadas, y alguien se había metido, había fumado cigarro y lo había dejado apagado en la cama. Sacaron las almohadas, desordenando todo. Era como alguien diciendo ‘oye, yo estuve acá’. Nosotros no dejamos esto así, no hemos sido nosotros, tratando de creer que quizás habíamos sido, pero no, imposible”, añadió.

Instantes después publicó un pantallazo con la evidencia de las amenazas. “Vamos a desaparecer a toda tu familia”, “tu esposo se metió con la mafia siciliana” y “te vamos a mandar en cajón para la casa”, fueron parte de los mensajes.

“Esto fue en Roma el año que Nico se metió a la final del Masters 1000. Lo muestro porque encuentro tan penca que los mismos lugares donde se apuesta auspicien los torneos de tenis. Me da pena que no exista más regulación tanto para los jugadores como la misma familia. Y aunque seas privado te llegan mensajes igual”.

Los mensajes con las amenazas que compartió María Laura Urruticoechea. pc

Una denuncia que no fue considerada

En su relato en Instagram también dio cuenta que, tras realizar la denuncia en el hotel, no encontró la respuesta que esperaba.

“Fuimos a hablar con el hotel, pero dijeron que seguro habíamos sido nosotros. Fuimos a hablar con la policía, pero es todo súper complicado en Roma. Tiene que ir un hombre, a las mujeres no las escuchan, hay que hablar en romano, es mucha burocracia en Italia”, lamentó.

“No nos dejaban hablar con la policía. Volvimos a la pieza, y el hotel en vez de ayudarnos, habían ordenado todo, sacaron rastro de todo. Dije: ‘No, no podré dormir tranquila hoy a la noche, voy a la policía’. No nos creían, pero cuando vamos de vuelta, logro volverme a la pieza con dos policías, y cuando subimos, había pasado lo mismo, la misma persona se había metido y había hecho lo mismo, el cigarro, las almohadas. Ahí el miedo que sentimos todos y la invasión de los límites. Fue muy fuerte”, detalló.

Luego, el siguiente paso fue tomar contacto con la ATP. “Me acuerdo haber llamado a la ATP, y nos dijeron como ‘no te puedo ayudar mucho, lo único es cambiarte de hotel, ¿quieres?’, y obvio que queríamos. En mi cabeza creía que íbamos a tener guardaespaldas, pero no... Es normal. Fue muy difícil... los días siguientes ir a la comisaría, porque hay que tener pruebas para que puedan mirar tu pieza. Por suerte le terminó yendo bien a Nico en ese torneo, fue una semana mega difícil", continuó.

La investigación fracasó por la negligencia del hotel y las autoridades. “Cuando ya logramos mostrar las pruebas, habían pasado 3-4 días y el hotel justo se le habían echado a perder las cámaras y nunca pudimos saber nada. Nunca pasó nada. No se siguió el tema”, detalló.

En ese sentido, la esposa de Jarry, argumentó las razones para desclasificar este suceso. “Lo que quiero mostrar es que esto pasa. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Hemos recibido muchos comentarios muy pesados de la gente: ‘Nico retírate’, ‘Para lo único que sirves es para tu familia’. Yo siento que Nico es admirable”, prosiguió.

Y justamente, recordó las secuelas de la neuritis vestibular que todavía lo complican: “Después de Roma de esto le vino el vértigo. No se imaginan lo duro que fue eso. No se llegan a imaginar. Nico sigue teniendo que llegar a la pieza y poner todos sus papelitos con puntitos para ir mirando y tratando de ajustar la vista. Lo que su vista le dice y su cabeza le dice son cosas distintas hasta el día de hoy”.