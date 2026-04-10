SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Vamos a hacer desaparecer a toda tu familia”: esposa de Nicolás Jarry exhibe los pantallazos de las amenazas recibidas en Roma

    María Laura Urruticoechea compartió la serie de mensajes que evidencian las intimidaciones que le fueron enviadas a través de Instagram durante el torneo italiano.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Photosport.

    Este jueves María Laura Urruticoechea, esposa de Nicolás Jarry, entregó nuevos detalles de la vandalización que sufrió su habitación de hotel durante el Masters 1000 de Roma que marcó un antes y después en la carrera del tenista.

    Tal como había dado pistas en una entrevista con El Deportivo, compartió que “esa noche, tras cenar, llegamos al hotel y nos encontramos la habitación revuelta. No se habían llevado nada, pero mi primera reacción fue cambiarnos de hotel y quedarme tranquilo. Hicimos el cambio esa misma noche”.

    De este mismo episodio Urruticoechea entregó nuevos detalles de como afectó esta situación a nivel familiar.

    “Estoy haciendo este video porque quiero contar algunas cosas que nunca antes he contado. Hace dos años, en el Masters 1000 de Roma, primer partido de Nico que fue con un italiano, nos llegaron amenazas que, lamento decir, que es usual que uno las reciba. Las reciben todos. Te llegan, aunque tengas perfil cerrado o abierto”, comenzó señalando.

    “De verdad que te estudian y dan miedo. Estábamos en Roma, llegan estos mensajes de ‘te voy a llevar a tus hijos en cajón’. Lo miré justo cuando se acabó el partido. Dije ‘bueno, será normal’. Llegamos a la pieza del hotel con los niños antes que Nico, teníamos piezas separadas, y alguien se había metido, había fumado cigarro y lo había dejado apagado en la cama. Sacaron las almohadas, desordenando todo. Era como alguien diciendo ‘oye, yo estuve acá’. Nosotros no dejamos esto así, no hemos sido nosotros, tratando de creer que quizás habíamos sido, pero no, imposible”, añadió.

    Instantes después publicó un pantallazo con la evidencia de las amenazas. “Vamos a desaparecer a toda tu familia”, “tu esposo se metió con la mafia siciliana” y “te vamos a mandar en cajón para la casa”, fueron parte de los mensajes.

    “Esto fue en Roma el año que Nico se metió a la final del Masters 1000. Lo muestro porque encuentro tan penca que los mismos lugares donde se apuesta auspicien los torneos de tenis. Me da pena que no exista más regulación tanto para los jugadores como la misma familia. Y aunque seas privado te llegan mensajes igual”.

    Los mensajes con las amenazas que compartió María Laura Urruticoechea. pc

    Una denuncia que no fue considerada

    En su relato en Instagram también dio cuenta que, tras realizar la denuncia en el hotel, no encontró la respuesta que esperaba.

    “Fuimos a hablar con el hotel, pero dijeron que seguro habíamos sido nosotros. Fuimos a hablar con la policía, pero es todo súper complicado en Roma. Tiene que ir un hombre, a las mujeres no las escuchan, hay que hablar en romano, es mucha burocracia en Italia”, lamentó.

    “No nos dejaban hablar con la policía. Volvimos a la pieza, y el hotel en vez de ayudarnos, habían ordenado todo, sacaron rastro de todo. Dije: ‘No, no podré dormir tranquila hoy a la noche, voy a la policía’. No nos creían, pero cuando vamos de vuelta, logro volverme a la pieza con dos policías, y cuando subimos, había pasado lo mismo, la misma persona se había metido y había hecho lo mismo, el cigarro, las almohadas. Ahí el miedo que sentimos todos y la invasión de los límites. Fue muy fuerte”, detalló.

    Luego, el siguiente paso fue tomar contacto con la ATP. “Me acuerdo haber llamado a la ATP, y nos dijeron como ‘no te puedo ayudar mucho, lo único es cambiarte de hotel, ¿quieres?’, y obvio que queríamos. En mi cabeza creía que íbamos a tener guardaespaldas, pero no... Es normal. Fue muy difícil... los días siguientes ir a la comisaría, porque hay que tener pruebas para que puedan mirar tu pieza. Por suerte le terminó yendo bien a Nico en ese torneo, fue una semana mega difícil", continuó.

    La investigación fracasó por la negligencia del hotel y las autoridades. “Cuando ya logramos mostrar las pruebas, habían pasado 3-4 días y el hotel justo se le habían echado a perder las cámaras y nunca pudimos saber nada. Nunca pasó nada. No se siguió el tema”, detalló.

    En ese sentido, la esposa de Jarry, argumentó las razones para desclasificar este suceso. “Lo que quiero mostrar es que esto pasa. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Hemos recibido muchos comentarios muy pesados de la gente: ‘Nico retírate’, ‘Para lo único que sirves es para tu familia’. Yo siento que Nico es admirable”, prosiguió.

    Y justamente, recordó las secuelas de la neuritis vestibular que todavía lo complican: “Después de Roma de esto le vino el vértigo. No se imaginan lo duro que fue eso. No se llegan a imaginar. Nico sigue teniendo que llegar a la pieza y poner todos sus papelitos con puntitos para ir mirando y tratando de ajustar la vista. Lo que su vista le dice y su cabeza le dice son cosas distintas hasta el día de hoy”.

    Lee también:

    Más sobre:TenisNicolás JarryMaría Laura UrruticoecheaATPMasters 1000 de Roma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    La pelea de Claudio Fischer contra comunidad indígena por la construcción de un apart hotel en Antillanca

    Trabajadores de la FTC definen a los cinco candidatos para integrar la mesa del directorio de Codelco

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”
    Chile

    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”

    Exministros Etcheverry, Valle y Cataldo rechazan sin matices agresión a Lincolao y marcan diferencia con Valenzuela y figuras PC

    Sebastián Sichel: “Si me obligan a poner detectores de metal en todos los colegios Ñuñoa es un gasto innecesario”

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero
    Negocios

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

    La ilusión de la autosuficiencia energética

    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar
    Tendencias

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    “Vamos a hacer desaparecer a toda tu familia”: esposa de Nicolás Jarry exhibe los pantallazos de las amenazas recibidas en Roma
    El Deportivo

    “Vamos a hacer desaparecer a toda tu familia”: esposa de Nicolás Jarry exhibe los pantallazos de las amenazas recibidas en Roma

    La grave denuncia del Betis de Manuel Pellegrini al Braga ante la UEFA por el duelo de la Europa League

    En vivo: Nicolás Jarry busca el paso a las semifinales del Challenger de Madrid contra Nerman Fatic

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí
    Cultura y entretención

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Escritora peruana Carmen Ollé recibe Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    Ante dificultad para construir vallas: India planea liberar cocodrilos y serpientes venenosas en su frontera con Bangladesh
    Mundo

    Ante dificultad para construir vallas: India planea liberar cocodrilos y serpientes venenosas en su frontera con Bangladesh

    Vance afirma que hay “directrices claras” para negociar con Irán y espera conversaciones “positivas” en Pakistán

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí
    Paula

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal