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    ¿Qué debe hacer la Roja de Ariel Leporati para clasificar al Mundial este fin de semana?

    El combinado nacional buscará el cupo directo a la cita planetaria este domingo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Qué debe hacer la Roja de Ariel Leporati para clasificar al Mundial este domingo? Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

    La Roja Sub 17 llega con opciones de clasificar al Mundial de Qatar en la última fecha del Grupo A del Sudamericano que se disputa en Paraguay. El equipo dirigido por Ariel Leporati sumó un triunfo clave ante el cuadro local por 1-0 y se mantiene en carrera por uno de los cupos a la cita planetaria.

    Chile tiene cuatro puntos y está en el cuarto lugar del grupo. En la última jornada enfrentará a Ecuador, que es el líder. Si la Selección gana, llegará a siete puntos y seguirá con opciones de clasificar de manera directa al Mundial. En ese escenario, también dependerá de lo que ocurra en el partido entre Colombia y Paraguay. Si los cafeteros no ganan, los clasificados directos serían la tricolor y la Roja.

    Por otro lado, si Chile gana y Colombia también gana, tres equipos terminan con siete puntos. En ese caso, la clasificación se definirá por los criterios de desempate que establece el reglamento, como los partidos entre sí, la diferencia de gol, los goles convertidos y otros registros deportivos.

    Si Chile empata o pierde ante Ecuador, no quedará eliminado de inmediato. Aun así puede clasificar al Mundial, pero tendrá que hacerlo a través de la fase de de play offs.

    Tabla Grupo A

    PosiciónEquipoPJPGPEPPGFGCDif. de golPuntos
    1Ecuador32103127
    2Uruguay41215415
    3Colombia311112-14
    4Chile31112204
    5Paraguay301224-21

    El sistema del torneo establece que los dos primeros equipos de cada grupo clasifican directamente al Mundial. Los equipos que terminen en el tercer y cuarto lugar jugarán ante rivales del otro grupo. Los ganadores de esos partidos obtendrán un cupo.

    Si un equipo cae ese primer repechaje, todavía tendrá una última oportunidad. Deberá jugar un segundo partido ante el otro perdedor. En resumen, el escenario más simple para la Roja Sub 17 es ganar su partido ante Ecuador. Con una victoria, asegurará como mínimo la opción de pelear por un cupo directo.

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