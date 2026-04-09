Queja formal: el Barcelona le exige a UEFA abrir una investigación por el arbitraje ante Atlético de Madrid en Champions

La derrota ante Atlético Madrid, en el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League, aún duele en Barcelona. No solo por lo difícil que será dar vuelta el marcador en la capital española (perdieron 0-2), sino también porque se sintieron perjudicados por el arbitraje de Istvan Kovacs.

Es que en Cataluña no perdonan que el juez rumano no cobrara penal cuando Marc Pubill tomó la pelota con la mano, dentro del área colchonera. Todo ocurrió en el minuto 54. La visita ganaba 0-1, instante en el que se produce un saque de fondo para el Aleti. Entonces, el portero Juan Musso pone el balón cerca de la línea del área chica y se la toca con el pie a Pubill, quien toma la pelota con sus dos manos y se la devuelve al portero con un pase. El réferi no sancionó pena máxima y el VAR tampoco intervino.

“Barcelona informa que los servicios jurídicos del club han presentado hoy una denuncia a la UEFA sobre los eventos en el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. El Club considera que el arbitraje no se adhirió a la ley actual, influyendo directamente en cómo progresó el juego y el resultado”, informó la directiva blaugrana.

Luego, la regencia agregó que “la denuncia se centra en una acción específica. En el minuto 54 del partido, después de que el juego se había reiniciado correctamente, un jugador oponente recogió el balón en su área sin que se le mostrara la penalización correspondiente”.

Acto seguido, la institución señaló que “esta decisión, junto con una grave falta de intervención del VAR, representa un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado que se inicie una investigación, se acceda a las comunicaciones de arbitraje y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes”.

Finalmente, Barcelona consideró “que esta no es la primera vez en las últimas ediciones de la UEFA Champions League que las decisiones insondables de arbitraje han tenido un efecto perjudicial en el equipo, creando un claro doble rasero y evitando competir contra otros clubes en igualdad de condiciones”.

Pero, ¿qué dicen las reglas con respecto a la jugada? Kovacs interpretó que el balón no estaba en juego, cuando Musso se la tocó a Pubill, por ello no cobró penal ni pidió que el VAR revisara la jugada. Pero el problema es que la regla 16 de la FIFA especifica claramente que “el balón estará en juego en el momento en que haya sido golpeado con el pie y esté claramente en movimiento” y eso sucedió cuando el guardameta le entrega la esférica a su compañero con el pie.

Mira la polémica jugada: