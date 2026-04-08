En vivo: Barcelona enfrenta al Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League
El equipo catalán recibe a los capitalinos en el primer duelo de la fase de ocho del torneo continental europeo. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
Barcelona 0-0 Atlético Madrid
Cambio por lesión
Tarjeta Amarilla
30’. Koke es amonestado en Atlético por falta.
Notable Musso
29′. Rashford aparece sorpresivamente en el segundo palo y el portero del Atlético reacciona de manera espectacular.
La sacan justo
26′. Molina mete la cabeza justo antes que Lewandowski rematara para el Barcelona.
Gol anulado
17’. Yamal tenía su pie en posición ilícita, antes de habilitar a Rashford para que marcara.
Otra del Barcelona
13′. Rashford recibe en el ángulo del área y remata. Se va por poco.
Chance perdida
10′. Simeone recibe solo. Su remate salió al costado. Se lo pierde el Atlético.
Remate Barcelona
9′. Cancelo engancha y le pega. Ataja Musso.
Responde el Atlético
5′. Álvarez se mete hasta la cocina. Tapa García.
La primera del local
3′. Rashford ingresa al área y dispara. Ataja Musso.
Comienza el partido
Barcelona y Atletico Madrid ya se enfrentan por los cuartos de final de la Champions.
Equipos a la cancha
Y se escucha el himno de la Chapions en la cancha del Barcelona.
La formación del Atletico
El 11 de Barcelona
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