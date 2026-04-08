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    “Neuer dio una exhibición en el Bernabéu”: prensa europea se rinde ante el arquero del Múnich en la derrota del Real Madrid

    Los diarios españoles y alemanes destacaron el gran nivel mostrado por el mítico portero en el duelo de ida entre merengues y bávaros por la Champions League.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Neuer fue la figura en la visita del Bayern al Real Madrid. Foto: @FCBayernES.

    En un duelo plagado de figuras internacionales, hablamos del choque entre el Real Madrid y el Bayern Munich por la Champions League, la experiencia se impuso por sobre el brillo de las actuales estrellas.

    El portero Manuel Neuer, a sus 40 años, sigue siendo la gran figura de los alemanes y el jugador que se robó todas las miradas en la victoria de los bávaros sobre los hispanos en el Santiago Bernabéu. De hecho, tanto los diarios españoles como los alemanes destacaron su figura y afirmaron que gracias a él, Bayern se llevó los tres puntos de la capital ibérica.

    “Neuer sostiene la ventaja del Bayern”, tituló Marca. Y la “biblia” de los madrileños agregaron que “acudió un veterano extraordinario, Manuel Neuer, para contener la reacción del equipo blanco con una serie de paradas imponentes, propias de un portero en su madurez y no al borde de la retirada. Mereció más el Madrid por ocasiones. Mereció más el Bayern por juego, por su portero y por un extremo desequilibrante, excepcional: Olise”.

    Su contraparte, Sport, también destacó al nacido en Gelsenkirchen y aseguraron qye “las manos que aparecieron fueron las de un Neuer que, con 40 años, se enfrentaba al pasado y a la maldición de los porteros del Bernabéu. Blocó una internada de Mbappé, al que el Bernabéu siguió de cerca en cada carrera negociada, y un disparo cruzado. También puso guante duro abajo para moler a Vinicius”.

    Mundo Deportivo aseveró en su encabezado que “el Real Madrid pierde ante el Bayern, pero sigue vivo” y en su nota describió que “los alemanes tocaban y tocaban, al Real Madrid le bastaba con pasar a Vinicius y Mbappé para genera ocasiones. Y así, con ese fútbol tan sencillo, Neuer tuvo que lucirse ante los remates de Mbappé y Vinicius“.

    “Neuer brilla contra el Real Madrid”

    Los diarios alemanes coincidieron con sus pares españoles y llenaron de elogios al portero. “Neuer brilla contra el Real Madrid: el Bayern de Múnich pone fin a su mala racha”, tituló Merkur.

    Y la publicación narró que “tras una sólida actuación, llegaron a ir ganando 2-0 merecidamente. Sin embargo, en los últimos 20 minutos, el equipo muniqués se mostró cada vez más vulnerable, pero gracias a la magnífica actuación de Manuel Neuer, solo encajaron un gol. Con nueve paradas, realizó más que nunca en esta campaña de la Champions League”.

    Finalmente, Bild lanzó: “¡Espectacular actuación de Neuer ante Mbappé y Vini!“. Luego escribieron que ”el Bayern no solo es de clase mundial en ataque, sino también en la portería. Manuel Neuer tuvo un partido sobresaliente, realizando varias paradas magníficas, a veces espectaculares, ante Mbappé (minutos 16, 29 y 65) y Vinícius Júnior (minutos 18 y 62). Incluso cuando Mbappé marcó el 1-2 (minuto 74), Neuer llegó a tocar el balón, pero no pudo despejarlo del todo".

    ¿Y qué dijo el portero? “Es una pena que no hayamos ganado 2-0, la verdad. Sabemos lo peligroso que es el Real Madrid . Lo hemos visto. Tuvieron varias ocasiones y desperdiciaron otras. Estamos contentos con la victoria, pero aún nos espera una tarea ardua y difícil”, declaró en Amazon Prime. La revancha se jugará el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena (15 horas).

    Más sobre:Champions LeagueChampionsManuel NeuerNeuerReal MadridBayern MúnichReal Madrid vs Bayern Múnich

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