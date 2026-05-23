Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de Estados Unidos inició la tarde de este sábado un operativo de seguridad en Washington D.C. luego que se oyeran aparentes disparos cerca de la Casa Blanca.

De acuerdo a información preliminar, reporteros ubicados en la sede del gobierno estadounidense señalaron haber oído decenas de disparos .

Por lo anterior, fueron reubicados al interior del recinto, en medio del despliegue de agentes del Servicio Secreto en el jardín norte de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto señaló a que se estaban indagando informes de disparos en la esquina de la Calle 17 con la avenida Pennsylvania Northwest , justo fuera del complejo de la Casa Blanca. “Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”, indicaron.

We are aware of reports of shots fired near 17th Street and Pennsylvania Avenue NW and are working to corroborate the information with personnel on the ground. Additional information will be provided as it becomes available. — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 23, 2026

El instante en que se registraron los supuestos tiros fue captado por la corresponsal de ABC News, Selina Wang, quien estaba grabando un video para redes sociales al momento del incidente. Al advertir el ruido, junto a su acompañante se lanzaron al suelo para luego buscar refugio.

“ Sonaba como docenas de disparos de arma . Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, comentó en X.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

La Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales respecto al hecho y cabe señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ubica actualmente en la residencia del recinto. En tanto, no se ha esclarecido si el vicepresidente JD Vance, quien estaba en el lugar más temprano, se mantiene allí.

Por lo pronto, no se ha precisado en qué contexto se registraron los presuntos disparos ni tampoco se han informado heridos. De hecho, la Policía del Capitolio de Estados Unidos no se ha pronunciado respecto al incidente.

El incidente ocurre un mes después del incidente de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, instancia en la que periodistas y funcionarios de la administración Trump debieron refugiarse a raíz de disparos registrados en el lugar. El mandatario estadounidense resultó ileso en aquella ocasión.

Por ese hecho fue detenido Cole Tomas Allen, quien logró cruzar un control de seguridad con una escopeta e intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto. Allen se declaró no culpable de intentar asesinar a Trump y de otros cargos.