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    Trump resulta ileso tras nuevo intento de atentado durante la Cena de Corresponsales en Washington

    El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, enfrentará cargos por usar un arma de fuego durante un delito violento y otro por agredir a agentes federales con un arma peligrosa.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump en su conferencia tras tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Captura de pantalla.

    Un grave incidente de seguridad sacudió este sábado la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el hotel Washington Hilton, luego de que un hombre armado intentara acceder al evento y desatara momentos de alta tensión que obligaron a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a centenares de asistentes.

    Según explicó el propio mandatario en una comparecencia posterior, el atacante fue interceptado antes de llegar al salón principal donde se encontraban las principales autoridades, incluyendo a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance.

    El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California.

    De acuerdo con el jefe de policía de Washington D.C., Jeffery W. Carroll, el individuo se hospedaba en el mismo hotel, cuya habitación fue acordonada como parte de las diligencias investigativas.

    En tanto, la fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que el sujeto enfrentará cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agresión a agentes federales con un arma peligrosa, debiendo comparecer el lunes ante un tribunal federal.

    El atacante, descrito por Trump como un “lobo solitario”, logró ingresar al perímetro de seguridad portando una escopeta, antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto. Tras ser aprehendido, fue trasladado a un hospital y permanece bajo custodia policial.

    Testigos relataron escenas de pánico tras escuchar al menos tres detonaciones en las cercanías del salón principal. Mientras el equipo presidencial era evacuado de emergencia, numerosos asistentes buscaron resguardo bajo mesas y estructuras dentro del recinto.

    Durante el operativo, uno de los agentes encargados de la seguridad presidencial resultó herido tras recibir un disparo a corta distancia. No obstante, el impacto fue contenido por su chaleco antibalas, evitando consecuencias fatales y siendo dado de alta horas después.

    Le dispararon con un arma muy potente, pero el chaleco cumplió su función”, señaló Trump, quien aseguró haber conversado con el funcionario, actualmente fuera de riesgo.

    Tras varios minutos de incertidumbre, las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control, permitiendo una evacuación ordenada del recinto.

    El mandatario anunció posteriormente que la cena será reprogramada dentro de un mes, con el objetivo de mantener el carácter institucional del evento. Esta edición marcaba la primera asistencia de Trump como presidente, tras haberse ausentado durante su mandato anterior.

    Reacciones políticas

    El incidente provocó una rápida oleada de reacciones en todo el espectro político, tanto en EE.UU. como en el ámbito internacional.

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó en redes sociales “la violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo”.

    Mientras que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó que “es un gran alivio que el Presidente, la Primera Dama y todas las personas presentes en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo tras un aterrador acto de violencia dentro del recinto".

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez dijo en X que “rechazamos el intento de agresión contra el presidente Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”.

    Mientras que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó estar “profundamente conmocionado por el perturbador incidente de tiroteo en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., hace apenas un rato. Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar”.

    Más sobre:Donald TrumpEE.UU.Cena de CorresponsalesWashingtonCole Tomas AllenTiroteoMundo

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