María Corina Machado afirma que será candidata a la presidencia en unas elecciones “limpias y libres” en Venezuela

María Corina Machado en su reunión con políticos en Ciudad de Panamá. Imagen @unidadvenezuela en X.

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial en unas elecciones “limpias y libres” en Venezuela, como parte de un plan de diferentes fases para restaurar la “libertad” en su país.

Durante una intervención pública en Ciudad de Panamá, Machado respondió preguntas sobre un eventual proceso electoral y señaló que aspira a participar en unos comicios abiertos con garantías para todos los aspirantes políticos y los ciudadanos venezolanos.

“Yo seré candidata, pero podrá haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres” , afirmó al ser consultada sobre si buscará la presidencia de Venezuela, como consignó la agencia EFE.

María Corina Machado en su encuentro con políticos en Ciudad de Panamá. Imagen @ConVzlaComando en X.

En la cita con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Vzla y representantes del Parlamento panameño, la Premio Nobel de la Paz también sostuvo que la oposición busca avanzar hacia un escenario electoral distinto al registrado en los últimos años y reiteró que el objetivo es organizar un proceso “impecable”.

La dirigente además subrayó la dimensión internacional del movimiento opositor y el papel de la diáspora venezolana como motor de cambio. En esa línea, apuntó a que Venezuela, Cuba y Nicaragua “serán libres”.

De la misma forma, Machado indicó que la coalición opositora que reivindica la victoria de Edmundo González en las elecciones el 28 de julio de 2024 considera necesario culminar el proceso político impulsado desde Estados Unidos con una nueva elección presidencial.

Y detalló que la oposición entiende que ese proceso debe desarrollarse dentro de un esquema de varias fases orientadas a facilitar una transición política en Venezuela y permitir una nueva consulta electoral.

En este ámbito, la líder venezolana aseguró que uno de los principales retos para futuras elecciones será garantizar la participación de los millones de compatriotas que viven fuera del país. Según afirmó, cerca del 40% de ellos no tuvieron la posibilidad de votar en las elecciones de julio de 2024.

Asimismo, argumentó que entre cuatro y cinco millones de venezolanos en el exterior no estaban inscritos en el registro electoral para participar en los comicios.

La creación de un nuevo consejo electoral

En su cita en Panamá, Machado explicó que uno de los pasos prioritarios para avanzar hacia las elecciones en su país será la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que cumpla con los criterios establecidos en la Constitución venezolana.

A su juicio, este organismo deberá estar integrado por personas que tengan credibilidad pública y que no posean filiación política, con el objetivo de generar confianza dentro y fuera del país.

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en rueda de prensa desde Panamá: "El primer paso para combatir el sistema pervertido es la designación de un Consejo Nacional Electoral que cumpla con las leyes y la Constitución. Hay 5 millones de venezolanos que no pueden votar porque… pic.twitter.com/Of0eXIqSuT — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) May 23, 2026

Para luego agregar que “ese es el primer paso. A partir de allí, está claro que se necesitan condiciones de libertad cívica, de movilización” y volver a apuntar a que la oposición busca un escenario con mayores garantías políticas y de participación para los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela.

Ante la pregunta de si sabe cuánto tiempo podría tomar la realización de nuevas elecciones presidenciales, Machado evitó dar una fecha exacta, pero aseguró que si los comicios se organizaran con el actual sistema electoral venezolano - que catalogó de “corrupto, fraudulento, injusto”-, podrían realizarse en unos 60 días.

La dirigente insistió en que la prioridad es crear condiciones que permitan votar a todos los venezolanos.

Su pronto regreso a Venezuela

Durante su intervención, la Premio Nobel también fue consultada por si regresaría en el corto plazo a Venezuela, afirmando que su retorno está “siendo coordinado con el gobierno de Estados Unidos, lo hemos estado conversando”.

“Son nuestros principales aliados y hay claridad de que mi regreso, como el de los demás compañeros, tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase. Esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país”.

Para luego asegurar que “la respuesta es sí y, y será pronto”.

“Yo sé que mucha gente dice: ‘Pero ¿qué es pronto? ¿Qué es pronto? ¿Qué es pronto?’. Cada cosa en su momento. Tenemos que asegurarnos que todo encaje bien, el trabajo que estamos haciendo afuera, el trabajo que se está haciendo adentro. Parte del trabajo y las discusiones de estos días es precisamente en preparación a ese hito del gran retorno de miles de venezolanos”, finalizó.