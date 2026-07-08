SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “El país lloró”: el dolor en Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

    Los medios de comunicación de ese país destacaron que el equipo de Néstor Lorenzo mereció más. No obstante, quedaron eliminados en los penales, igual que en Rusia 2018.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: fifa.com

    Los penales otra vez no le sonrieron a Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo. Tal como en Rusia 2018 contra Inglaterra, el combinado cafetalero quedó en el camino luego de 90 minutos y una prórroga, pero esta vez fue ante Suiza.

    Los medios de comunicación colombianos no escondieron la decepción por el resultado, y puntualizaron que otra vez la tanda de penales sentenció su suerte. En su nota del partido, en Radio Caracol escribieron: “Una vez más no pudo ser. Los penales volvieron a sepultar las esperanzas de la Selección Colombia y despidieron a la Tricolor del Mundial. Tras un 0-0 muy parejo en los 120 minutos, pero con situaciones para ambos equipos, por la vía de los penales fue el conjunto suizo el que avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará contra Argentina”.

    Una evaluación similar hicieron en El Espectador, en donde titularon: “Se acabó el sueño de Colombia”. En el interior de la nota, escribieron: “La Tricolor luchó hasta el final, tuvo opciones para quedarse con la clasificación, pero la falta de contundencia y los errores desde los once pasos terminaron sentenciando su eliminación del Mundial 2026″.

    Foto: selección de Colombia en X.

    En tanto, en el sitio El Colombiano titularon: “El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró”. Sin embargo, a pesar de la amargura, valoraron la actuación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en una Copa del Mundo de la que se van invictos: “Porque el dolor era inmenso, pero también el orgullo. Colombia se despidió del Mundial sin perder un solo partido. Cayó únicamente en la crueldad de los penales, dejando la sensación de que tenía fútbol, carácter y argumentos para llegar mucho más lejos”.

    “No quiso entrar el balón”

    En tanto, en el camarín primó la resignación. Así lo hizo saber Daniel Muñoz, uno de los mejores laterales derecho del torneo: “El destino tiene que ser así y es aceptar la voluntad de dios. No hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, creamos ocasiones y, por momentos, fuimos superiores. No quiso entrar el balón. A los penales mucha gente le dice suerte, pero yo les digo que así estaba escrito el destino”.

    Cabe destacar que el equipo de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía buscaba clasificar a los cuartos de final para alcanzar su mejor actuación histórica en los Mundiales, la que se produjo en Brasil 2014, edición en la que quedaron eliminados ante el anfitrión del torneo.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Colombia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos

    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    Sistema frontal en el sur deja alrededor de 60 viviendas dañadas y más de 8 mil clientes sin luz

    Desconocidos disparan contra vivienda en El Bosque: mujer de 59 años se encuentra en riesgo vital

    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes

    Lo más leído

    1.
    “Convenía que pasara Messi”: la reacción internacional a la polémica remontada de Argentina a Egipto en el Mundial

    “Convenía que pasara Messi”: la reacción internacional a la polémica remontada de Argentina a Egipto en el Mundial

    2.
    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    3.
    Los coletazos del Balogun Gate: Klopp, Rooney y varias federaciones amenazan reelección de Gianni Infantino en la FIFA

    Los coletazos del Balogun Gate: Klopp, Rooney y varias federaciones amenazan reelección de Gianni Infantino en la FIFA

    4.
    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    5.
    DT de Egipto se lanza contra la FIFA tras la eliminación del Mundial: “Hubo factores externos; querían dejar a Messi”

    DT de Egipto se lanza contra la FIFA tras la eliminación del Mundial: “Hubo factores externos; querían dejar a Messi”

    6.
    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 8 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Sistema frontal en el sur deja alrededor de 60 viviendas dañadas y más de 8 mil clientes sin luz
    Chile

    Sistema frontal en el sur deja alrededor de 60 viviendas dañadas y más de 8 mil clientes sin luz

    Desconocidos disparan contra vivienda en El Bosque: mujer de 59 años se encuentra en riesgo vital

    Así funciona la red de Metro este miércoles 8 de julio: todo el servicio está disponible

    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos
    Negocios

    IPC anota en junio la segunda variación mensual nula del año: caída del transporte compensa alza de alimentos

    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    “El país lloró”: el dolor en Colombia tras la eliminación del Mundial 2026
    El Deportivo

    “El país lloró”: el dolor en Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730
    Cultura y entretención

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”
    Mundo

    Presidente de Irán advierte que la “conducta” de Estados Unidos en el Mundial “sigue su habitual política exterior”

    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes

    Trump dice que detendrá “completamente” el comercio con España: “Es un aliado terrible en la OTAN”

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+