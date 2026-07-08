“El país lloró”: el dolor en Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

Los penales otra vez no le sonrieron a Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo. Tal como en Rusia 2018 contra Inglaterra, el combinado cafetalero quedó en el camino luego de 90 minutos y una prórroga, pero esta vez fue ante Suiza.

Los medios de comunicación colombianos no escondieron la decepción por el resultado, y puntualizaron que otra vez la tanda de penales sentenció su suerte. En su nota del partido, en Radio Caracol escribieron: “Una vez más no pudo ser. Los penales volvieron a sepultar las esperanzas de la Selección Colombia y despidieron a la Tricolor del Mundial. Tras un 0-0 muy parejo en los 120 minutos, pero con situaciones para ambos equipos, por la vía de los penales fue el conjunto suizo el que avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará contra Argentina”.

Una evaluación similar hicieron en El Espectador, en donde titularon: “Se acabó el sueño de Colombia”. En el interior de la nota, escribieron: “La Tricolor luchó hasta el final, tuvo opciones para quedarse con la clasificación, pero la falta de contundencia y los errores desde los once pasos terminaron sentenciando su eliminación del Mundial 2026″.

Foto: selección de Colombia en X.

En tanto, en el sitio El Colombiano titularon: “El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró”. Sin embargo, a pesar de la amargura, valoraron la actuación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en una Copa del Mundo de la que se van invictos: “Porque el dolor era inmenso, pero también el orgullo. Colombia se despidió del Mundial sin perder un solo partido. Cayó únicamente en la crueldad de los penales, dejando la sensación de que tenía fútbol, carácter y argumentos para llegar mucho más lejos”.

“No quiso entrar el balón”

En tanto, en el camarín primó la resignación. Así lo hizo saber Daniel Muñoz, uno de los mejores laterales derecho del torneo: “El destino tiene que ser así y es aceptar la voluntad de dios. No hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, creamos ocasiones y, por momentos, fuimos superiores. No quiso entrar el balón. A los penales mucha gente le dice suerte, pero yo les digo que así estaba escrito el destino”.

Cabe destacar que el equipo de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía buscaba clasificar a los cuartos de final para alcanzar su mejor actuación histórica en los Mundiales, la que se produjo en Brasil 2014, edición en la que quedaron eliminados ante el anfitrión del torneo.