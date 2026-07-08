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    Sistema frontal en el sur deja alrededor de 60 viviendas dañadas y más de 8 mil clientes sin luz

    De acuerdo a lo que detalló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, un total de 8.315 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de El Maule y Los Lagos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Alrededor de 60 viviendas han resultado dañadas a raíz del sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

    Según dio a conocer el el subsecretario del Interior, Máximo Pavez durante la mañana de este miércoles, además se registran un total de 8.315 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de El Maule y Los Lagos.

    Respecto a las viviendas afectadas, detalló que la mayoría presenta daños menores y se ubican entre La Araucanía y Los Lagos.

    “Hoy se despliega maquinaria de MOP en distintas comunas para iniciar los trabajos de limpieza, se tendrá una mejor evaluación de daños por lo que el número de viviendas podría afectar“, añadió.

    Asimismo, detalló que el sistema frontal continúa su avance hacia el norte y ya se registran precipitaciones en la región del Biobío.

    De acuerdo al último reporte de Senapred dado a conocer durante la noche del martes, se han registrado más de 100 milímetros de agua caída en sectores de La Araucanía y Los Ríos.

    Desde la Dirección Meteorológica de Chile, mantienen desde el martes una alarma meteorológica para la zona por precipitaciones intensas en corto período de tiempo con isoterma cero alta.

    Cabe recordar que desde la seremi de Educación de Los Ríos, suspendieron las clases para este miércoles a raíz del sistema frontal que afecta a la región.

    Más sobre:Sistema frontalSurViviendas DañadasSenapredLuz

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