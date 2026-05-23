SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Damián Pizarro se queda sin técnico en Argentina: Racing despide a Gustavo Costas

    La dirigencia de la Academia, encabezada por Diego Milito, le puso fin al tercer ciclo del entrenador en el club.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gustavo Costas dejó de ser el técnico de Racing.

    Terremoto en Avellaneda. Racing anunció la salida de Gustavo Costas luego de una serie de malos resultados, marcados por la eliminación de Sudamericana a manos de Caracas a una jornada del final de la fase de grupos. Diego Milito le comunicó al decisión al técnico.

    En diciembre pasado, el timonel de la Academia había renovado el contrato del técnico por tres años. Sin embargo, según reportaron diferentes medios transandinos, la dirigencia, encabezada por el exdelantero, decidió ponerle fin a un ciclo desgastado.

    A falta e dos partidos por jugar este semestre, el equipo será liderado por un referente de Universidad Católica. Sebastián ‘Chirola’ Romero y Luciano Aued, quienes trabajan en la Reserva del club, asumirán la dirección del primer equipo.

    Apuestan por un estilo de juego totalmente opuesto al de Costas. Claro, más similar a lo que quiere la dirigencia, que ya en su momento tuvo de candidatos (y hasta en algún caso hubo contactos) a Nicolás Diez y Hernán Crespo, los cuales ahora vuelven a tomar fuerza para suceder a Gustavo”, aseguró Olé.

    La salida de Costas le abre una posibilidad mayor a Damián Pizarro, que no logró hacerse un espacio en los planes del entrenador de 63 años. El cambio en la banca podría darle otro aire al chileno, que arribó a Racing a principio de temporada desde Udinese, en condición de préstamo por un año.

    Una vida ligado a Racing

    Costas le puso fin a su tercer ciclo con Racing. En su última etapa dirigió 134 partidos, con 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas. Es decir, una efectividad del 58%. Su logro más relevante fue la coronación de la Copa Sudamericana 2024, al que se sumó la Recopa Sudamericana de 2025.

    El entrenador ha estado toda una vida ligado a la Academia. Fue mascota del equipo cuando niño y posteriormente futbolista. Jugó 337 partidos, marcó nueve goles y ganó la Supercopa 1988. Tuvo dos etapas en el club: de 1981 a 1992, y de 1994 a 1996.

    Retornó al club en 1999 para asumir una dupla técnica con Humberto Maschio, donde dirigió por 56 encuentros (14 triunfos, 18 empates y 24 derrotas). Volvió en 2007 para un total de 24 encuentros (9 victorias, 5 empates y 10 derrotas). Finalmente, su último ciclo iniciaría en 2024 para reemplazar a Fernando Gago.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ArgentinoLiga ArgentinaRacingDamián PizarroGustavo Costas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    DC arremete contra ministro Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”

    Incendio deja cuatro viviendas afectadas en Renca: Bomberos acusan amenazas de vecinos

    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

    Minvu proyecta que más de 100 casas serán demolidas antes de tres meses en El Olivar

    Trump dice que acuerdo de paz con Irán está “en gran medida negociado” y apunta a reapertura del estrecho de Ormuz

    Tensión por sobreestimación de producción en Codelco: posible comisión investigadora toma fuerza en el Congreso

    Lo más leído

    1.
    Otro golpe del Loco en Uruguay: Marcelo Bielsa borra a jugador clave de la Celeste para el Mundial 2026

    Otro golpe del Loco en Uruguay: Marcelo Bielsa borra a jugador clave de la Celeste para el Mundial 2026

    2.
    Conmebol castiga a Barcelona de Guayaquil por incumplir norma en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    Conmebol castiga a Barcelona de Guayaquil por incumplir norma en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    3.
    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    4.
    Pese a clasificar a la Champions: las figuras que se despiden del Betis de Pellegrini en el cierre de LaLiga

    Pese a clasificar a la Champions: las figuras que se despiden del Betis de Pellegrini en el cierre de LaLiga

    5.
    El Elche de Lucas Cepeda se juega la permanencia en un duelo directo contra Girona

    El Elche de Lucas Cepeda se juega la permanencia en un duelo directo contra Girona

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    DC arremete contra ministro Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”
    Chile

    DC arremete contra ministro Quiroz por emplazamiento tras rechazo a la megarreforma: “Más respeto, ministro”

    Incendio deja cuatro viviendas afectadas en Renca: Bomberos acusan amenazas de vecinos

    Minvu proyecta que más de 100 casas serán demolidas antes de tres meses en El Olivar

    Prat, el deber y la hora del Senado
    Negocios

    Prat, el deber y la hora del Senado

    Tensión por sobreestimación de producción en Codelco: posible comisión investigadora toma fuerza en el Congreso

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Damián Pizarro se queda sin técnico en Argentina: Racing despide a Gustavo Costas
    El Deportivo

    Damián Pizarro se queda sin técnico en Argentina: Racing despide a Gustavo Costas

    George Russell deja atrás los líos con Kimi Antonelli y se queda con la pole position del GP de Canadá

    La emoción de Nils Reichmuth tras su convocatoria con la Roja: “Defenderé estos colores con honor”

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    Con De Saloon, Anttonias y Sinaka: Premios Pulsar 2026 alista sus galas estelares

    Amarga Navidad: el autorretrato en sepia de Pedro Almodóvar

    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca
    Mundo

    Servicio Secreto de EE.UU. realiza operativo de seguridad tras posibles disparos cerca de la Casa Blanca

    Trump dice que acuerdo de paz con Irán está “en gran medida negociado” y apunta a reapertura del estrecho de Ormuz

    Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear