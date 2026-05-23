Damián Pizarro se queda sin técnico en Argentina: Racing despide a Gustavo Costas

Terremoto en Avellaneda. Racing anunció la salida de Gustavo Costas luego de una serie de malos resultados, marcados por la eliminación de Sudamericana a manos de Caracas a una jornada del final de la fase de grupos. Diego Milito le comunicó al decisión al técnico.

En diciembre pasado, el timonel de la Academia había renovado el contrato del técnico por tres años. Sin embargo, según reportaron diferentes medios transandinos, la dirigencia, encabezada por el exdelantero, decidió ponerle fin a un ciclo desgastado.

A falta e dos partidos por jugar este semestre, el equipo será liderado por un referente de Universidad Católica. Sebastián ‘Chirola’ Romero y Luciano Aued, quienes trabajan en la Reserva del club, asumirán la dirección del primer equipo.

“Apuestan por un estilo de juego totalmente opuesto al de Costas. Claro, más similar a lo que quiere la dirigencia, que ya en su momento tuvo de candidatos (y hasta en algún caso hubo contactos) a Nicolás Diez y Hernán Crespo, los cuales ahora vuelven a tomar fuerza para suceder a Gustavo”, aseguró Olé.

La salida de Costas le abre una posibilidad mayor a Damián Pizarro, que no logró hacerse un espacio en los planes del entrenador de 63 años. El cambio en la banca podría darle otro aire al chileno, que arribó a Racing a principio de temporada desde Udinese, en condición de préstamo por un año.

Una vida ligado a Racing

Costas le puso fin a su tercer ciclo con Racing. En su última etapa dirigió 134 partidos, con 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas. Es decir, una efectividad del 58%. Su logro más relevante fue la coronación de la Copa Sudamericana 2024, al que se sumó la Recopa Sudamericana de 2025.

El entrenador ha estado toda una vida ligado a la Academia. Fue mascota del equipo cuando niño y posteriormente futbolista. Jugó 337 partidos, marcó nueve goles y ganó la Supercopa 1988. Tuvo dos etapas en el club: de 1981 a 1992, y de 1994 a 1996.

Retornó al club en 1999 para asumir una dupla técnica con Humberto Maschio, donde dirigió por 56 encuentros (14 triunfos, 18 empates y 24 derrotas). Volvió en 2007 para un total de 24 encuentros (9 victorias, 5 empates y 10 derrotas). Finalmente, su último ciclo iniciaría en 2024 para reemplazar a Fernando Gago.