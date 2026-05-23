Francia prohíbe el ingreso del ministro de Seguridad de Israel tras detención de miembros de la flotilla Sumud

El ministro de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot anunció este sábado que el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir tiene prohibido el ingreso al territorio francés. Esto después de que se conocieran antecedentes sobre la violencia ejercida por las fuerzas israelíes hacia los miembros de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza.

“Esta decisión sigue a sus actos incalificables hacia ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la flotilla Global Sumud”, mencionó en un comunicado.

Al mismo tiempo, el secretario de estado francés dijo que “desaprobamos la iniciativa de esta flotilla que no produce ningún efecto útil y sobrecarga los servicios diplomáticos y consulares, cuyo profesionalismo y dedicación saludo. Pero no podemos tolerar que nacionales franceses puedan ser así amenazados, intimidados o brutalizados , y más aún por un responsable público”.

El ministro Ben-Gvir publicó durante esta semana un video en que se ve a los activistas de la flotilla Global Sumud maniatados y de rodillas en un barco israelí que funcionó como centro de detención para más de 400 personas desde que fueron interceptados cerca de la costa de Chipre.

Más tarde el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu desaprobó la publicación y el actuar de Ben-Gvir y pidió la deportación de los detenidos lo más pronto posible, acción que se llevó a cabo este jueves pasado.