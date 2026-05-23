Otro golpe del Loco en Uruguay: Marcelo Bielsa borra a jugador clave de la Celeste para el Mundial 2026

Las 48 selecciones que dirán presente en el Mundial 2026 comienzan a definir las listas. Cada combinado deberá elegir a 26 futbolistas para la cita planetaria y, en medio de ese difícil proceso, varios se atreven a dejar afuera a importantes jugadores.

Un ejemplo de aquello es Thomas Tuchel, que causó polémica en Inglaterra al no considerar a estrellas como Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City) y Harry Maguire (Manchester United). En esa misma línea, Carlo Ancelotti, al mando de la Selección de Brasil, se atrevió a marginar a Joao Pedro y Andrey Santos, ambos figuras de los Blues.

Ahora el que causa murmullos es Marcelo Bielsa, quien vuelve a protagonizar una importante noticia en Uruguay. El Loco se encuentra eligiendo a los nominados rumbo a Norteamérica y ya se alista para dar un golpe en la convocatoria.

De acuerdo a la información que emanó desde la prensa charrúa, el otrora entrenador de la Roja borró a Nahitan Nández, un jugador que parecía seguro en la mitad del campo. El volante que actualmente milita en el Al-Qadisiyah F. C de Arabia Saudita quedó apartado por motivos deportivos y ya le fue comunicada la decisión, aseguran desde el país oriental.

Nahitan Nández fue borrado por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026. RODOLFO BUHRER

Nández era uno de los que solían portar la jineta, siendo uno de los emblemas en el vestuario y en la cancha. Por este motivo, en Uruguay ya toman con asombro esta determinación. “Sorprende. Es la noticia más impactante en la previa al Mundial. Es una noticia muy fuerte porque Nández es uno de los referentes, de los jugadores que más años tienen vistiendo la camiseta de Uruguay. Con o sin cinta, es uno de los capitanes”, dijeron en el programa local El Espectador.

La sorpresa es mayor si se tiene en cuenta que el exjugador de clubes como Boca Juniors y el Cagliari de Italia formó parte de prácticamente todo el proceso de Bielsa en las Eliminatorias Sudamericanas: dijo presente en 13 de las 18 fechas. Además, estuvo en cinco partidos de la Copa América 2024, donde la Celeste llegó a semifinales.