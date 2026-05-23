Incendio forestal en Antuco superó las 500 hectáreas de superficie: se mantiene la alerta amarilla para la comuna

El siniestro “711-Rucue”, en Antuco, Región del Biobío, permanece en combate y ya alcanzó una afectación preliminar de 564 hectáreas, principalmente de bosque nativo.

Por lo mismo, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resolvió mantener la Alerta Amarilla para la comuna, vigente desde el 20 de mayo. Ese día, cerca de las 18.45 horas, mediante mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), se solicitó la evacuación del sector Alto Rucue. Al menos 20 familias debieron salir del área.

En terreno se encuentran desplegados Bomberos de Antuco, Quilleco y Huepil; tres técnicos y cuatro brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dos de ellas de Arauco y una de Mininco; dos aeronaves y una ambulancia.