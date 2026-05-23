GOPE confirma presencia de elementos explosivos en artefacto lanzado al CDP de Quillota
Gendarmería informó que el objeto fue lanzado desde el exterior hacia la línea de fuego del recinto penitenciario. El procedimiento se realizó alejado de la población penal y no afectó el funcionamiento de la unidad.
La Dirección Regional de Gendarmería en Valparaíso informó sábado el hallazgo de un artefacto lanzado desde el exterior hacia la línea de fuego del Centro de Detención Preventiva de Quillota.
De acuerdo con el comunicado de la institución, tras detectarse el objeto se dio cuenta del hecho al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).
Luego de realizar los peritajes de rigor, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos en el artefacto, según detalló Gendarmería.
El procedimiento, precisó la institución, fue ejecutado alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria.
En el comunicado no se informó sobre personas lesionadas ni sobre eventuales detenidos por el lanzamiento del artefacto.
Desde Gendarmería reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento permanente de las medidas de seguridad y con el adecuado funcionamiento de los distintos regímenes penitenciarios.
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