GOPE confirma presencia de elementos explosivos en artefacto lanzado al CDP de Quillota

La Dirección Regional de Gendarmería en Valparaíso informó sábado el hallazgo de un artefacto lanzado desde el exterior hacia la línea de fuego del Centro de Detención Preventiva de Quillota.

De acuerdo con el comunicado de la institución, tras detectarse el objeto se dio cuenta del hecho al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Luego de realizar los peritajes de rigor, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos en el artefacto, según detalló Gendarmería.

GOPE confirma presencia de elementos explosivos en artefacto lanzado al CDP de Quillota DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El procedimiento, precisó la institución, fue ejecutado alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria.

En el comunicado no se informó sobre personas lesionadas ni sobre eventuales detenidos por el lanzamiento del artefacto.

Desde Gendarmería reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento permanente de las medidas de seguridad y con el adecuado funcionamiento de los distintos regímenes penitenciarios.