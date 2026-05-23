Municipalidad de Santiago retira 13 rucos en operativo nocturno

La Municipalidad de Santiago desarrolló un procedimiento de retiro de rucos durante la noche de este viernes 22 de mayo, en diferentes puntos del sector poniente de la comuna.

El operativo culminó con la extracción de 13 rucos y la intervención a 12 personas. Se registró la detención de un individuo por consumo de droga y alcohol en la vía pública. Asimismo, durante el proceso se hallaron envases vacíos y pipas, elementos asociados al consumo de estupefacientes.

La intervención, que fue encabezada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se ejecutó entre las 20:00 y las 22:00 horas, con la participación de la Subdirección de Emergencias, Seguridad Municipal y Carabineros de la Tercera Comisaría.

El recorrido del despliegue se extendió por sectores como Metro los Héroes, la línea Manuel Rodríguez Oriente, puente Huérfanos, Mapocho 1522, General Baquedano con Martínez de Rosas, Plaza Yungay y Herrera con Santo Domingo.

“Estamos realizando de fiscalización en general, pero con especial énfasis en los rucos, porque se ha detectado que en la noche aparecen muchos de los rucos, que además están asociados a tráfico de drogas, a distintos tipos de delitos contra las personas”, señaló el edil.

Desde el municipio indicaron que estos nuevos operativos integrales continuarán realizándose en diferentes sectores de la comuna . Considerarán especialmente aquellas áreas donde los vecinos hayan reportado consumo de alcohol, incivilidades, deterioro del espacio público y presencia de rucos, con miras a la recuperación de espacios públicos.