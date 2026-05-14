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    Desbordes eleva el tono contra subsecretario Silva por cárcel en Santiago: “Hizo una pachotada, le faltó fineza”

    El jefe comunal señaló que no ha mantenido conversaciones con el gobierno para hablar sobre la ampliación de Santiago 1, aunque advirtió que las "actitudes" del subsecretario sobre el tema no lo motivan a dialogar.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La molestia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por la ampliación de la cárcel Santiago 1 continúa. La situación se agudizó luego que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, defendiera la extensión del recinto penitenciario, pese a la posición del jefe comunal y los vecinos de la zona.

    Silva aseguró que “la ampliación del penal representa una ventaja para los vecinos de la comuna”. Además, manifestó su intención de conversar con Desbordes y de invitarlo a "la inauguración de esas obras".

    El alcalde ya había planteado su molestia con estos dichos, señalando que le parecía “una prepotencia infinita” las palabras de Silva. Y este jueves elevó el tono.

    “Lo que se va a hacer ahí es una cárcel nueva, no engañemos a la ciudadanía”, sostuvo.

    En ese sentido, afirmó que en la nueva cárcel no llegarían presos nuevos, sino que se reacomodarán de otros recintos. Con ello, acusó que Silva “desconoce la historia del 100% de las cárceles de Chile”.

    “Cuando usted hace 1.600 plazas en cuatro años más tiene 5.000 internos. Yo que sí conozco el sistema, no me puede decir que eso va a ser solo para 1.600. Por lo tanto me opongo, porque técnicamente no corresponde”, indicó.

    Desbordes aseguró que no se ha reunido con autoridades de gobierno por este tema, aunque destacó que lo ve “bien difícil, porque el subsecretario dice ‘hay que conversar, pero lo invito a la inauguración altiro’”.

    “Hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada”, señaló Desbordes, asegurando que en este caso “el subsecretario lo que hizo fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza”.

    En ese escenario, declaró: “Con ese tipo de actitudes, yo no tengo nada que conversar con él”.

    Más sobre:Mario DesbordesLuis SilvaCárcelSantiago 1Santiago

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