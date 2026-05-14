Ernesto Ottone: “Veo a Kast en una situación de no asumir plenamente la conciencia de lo que significa un Presidente”

Una crítica visión tiene Ernesto Ottone, quien se desempeñó como jefe de los asesores durante el gobierno de Ricardo Lagos, del choque público que se produjo entre quien desempeña ese rol en la actualidad, Alejandro Irarrázaval, y el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.

Entrevistado por los periodistas Andrés Gómez y Rodrigo Álvarez, el sociólogo planteó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, que el diseño del actual Segundo Piso ha sido “poco prudente”.

Usted afirmó en este programa en abril que un Segundo Piso tiene que ser muy poco nombrado y en los últimos días el del gobierno ha estado en el centro del debate. ¿Qué opina?

Creo que eso no le hace bien (al gobierno). En mi experiencia tu mides (al Segundo Piso) con los resultados del gobierno y del Presidente de la República. Si el Segundo Piso mete bulla, si aparece como un actor muy fuerte en la política, entra naturalmente en una situación conflictiva con las personas que están a cargo del gobierno. Me parece que el diseño ha sido poco prudente porque hay un conflicto de poder. ¿Quién manda?, ¿Quién verdaderamente dirige? Eso se vuelve muy pesado para la línea natural del gobierno.

Ha definido que un “buen Segundo piso” es el que colabora con el Presidente y uno malo es el que le presenta dificultades

Por supuesto. La tarea es ser un equipo muy cercano al Presidente, ayudarlo, para que él refleje cierta reflexión interna que le permita gobernar mejor.

¿La coordinación política es tarea del Ministerio del Interior o del Segundo Piso?

No creo que el Segundo Piso pueda ser el coordinador de la política, porque es como tener una coordinación fuera de la estructura institucional, que está en el gobierno que ha formado el Presidente. Esto (el Segundo Piso) es como un lugar de respiro del Presidente.

¿Cómo ve que al ministro Claudio Alvarado le pidan empoderarse y que tenga que defender su rol?

Por lo menos en la experiencia que yo tuve, el Segundo Piso no tenía nada que ver (como para) que un ministro tuviera que posicionarse.

¿Es el Presidente el que tiene que marcar los límites?

Por supuesto. En un régimen presidencial es él quien marca la cancha. Si mezcla mal las cartas, naturalmente las cartas van a andar desordenadas. No puede ser una competencia por el poder entre un órgano y otro. (...) Nosotros (en el gobierno de Lagos) teníamos una situación completamente distinta, veíamos más bien los objetivos estratégicos del gobierno y también el control de las políticas públicas, esto último lo hacía el grupo que dirigía Eugenio Lahera. Lo otro era la visión que me tocaba dirigir, que era una visión de a dónde queríamos llegar, cómo se estaba moviendo Chile en el mundo y qué dificultades salían.

¿Vio alguna vez que un timonel del principal partido del oficialismo criticara públicamente al Segundo Piso?

No, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. No es que no hubiera ‘pelambre’, como que cambiaran a una persona de lugar y dijeran que fuimos nosotros cuando ni la conociéramos. Con los partidos nosotros no teníamos relación. Si un presidente de partido quería vernos le avisábamos al Presidente y nos reuníamos, pero no para resolver asuntos de gobierno. Nosotros no andábamos llamando a los ministros. Si ellos querían conversar con nosotros, pasábamos a través del Presidente, quien daba el ‘ok’. Pasados dos años, se les pasó el miedo y yo mismo participé en reuniones del comité político. Como invitado, nunca como miembro.

¿Estos problemas lo dejarías como parte de la instalación del gobierno?, ¿crees que ya pasó esa etapa?

Ya no se puede seguir hablando de instalación, ya se empiezan a perfilar los perfiles de cómo se ejerce el poder. Creo que el sistema tal como está puesto ahora nos está produciendo más problemas que virtudes. La prueba de ello es que el Presidente tiene que dedicar su tiempo a intervenir en esto, cuando no puede gastar tiempo en estar arreglando problemas domésticos del gobierno. (...) Hay una mala idea que se ha hecho práctica. Esto al Presidente lo hace perder, está perdiendo apoyo y liderazgo.

¿Lo expone?

Claro, y lo deja en un lugar que no es el suyo. Le rebaja el rol al Presidente de la República.

¿Hay responsabilidad del Mandatario por no ordenar la casa?

Naturalmente. En un régimen presidencial el rol del Presidente es el principal.

El expresidente Boric habló en su minuto de “habitar el cargo”. ¿Cómo has visto al Presidente Kast en ese sentido?

Tú no habitas un cargo, tú ejerces un cargo. Es algo semántico. Veo que hay una idea que puede ir generando una cierta decepción respecto a la forma de ejercer el cargo.

¿En qué lo ve?

Lo veo (a Kast) en una cierta situación de no asumir plenamente la conciencia de lo que significa un Presidente de la República. ¿Qué espera el chileno del Presidente? Que inspire respeto, que genere esperanza, que tenga mucha fuerza y a la vez prudencia. Esas virtudes caen, bajan y queda algo más ‘blando’, menos fuerte de lo que se espera. Ahora, todavía es muy temprano para hacer un juicio de este gobierno.

¿Qué opina de que el Mandatario planteara que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares era una “metáfora”?

Los políticos, si no tienen un manejo de la metáfora muy preciso, mejor que se las guarden. Me parece mal. Chile es un país que necesitará migración, el tema es cómo ordenarla. Entonces, tú no puedes estar diciendo barbaridades sobre la migración y no puedes decir cifras astronómicas y después decir ‘me equivoqué’. No me diga que su concepto de metáfora es un concepto tan fantasioso.