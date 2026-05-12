Kast se reúne con diputados republicanos en Cerro Castillo en medio de pugna Squella-Irarrázaval

Con la reunión ya en curso en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo al cierre de esta edición , el Presidente José Antonio Kast busca cerrar el flanco interno que abrió la pugna entre el timonel republicano, Arturo Squella, y su correligionario, el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

La cita entre el Mandatario y la bancada de diputados del Partido Republicano, a la que no asistirá la directiva, se da luego de días de tensión al interior del oficialismo, marcados por cuestionamientos a la coordinación política del Ejecutivo y al rol que cumple el equipo asesor presidencial.

Sin embargo, en la colectividad transmiten que el encuentro también responde a otro objetivo: retomar la relación política directa entre Kast y sus parlamentarios, una dinámica que -admiten en el partido- se había debilitado con la instalación del gobierno y la vorágine de las últimas semanas. Por ello, se considera un gesto del Mandatario a su partido.

“Estábamos acostumbrados a conversar permanentemente desde la bancada con el Presidente. Eso se había perdido un poco”, sinceran los republicanos. Por lo mismo, parte del sentido de la convocatoria apunta a recuperar el contacto “uno a uno” y “cara a cara” con el fundador de la colectividad.

El encuentro se produce luego de que la semana pasada Squella hiciera públicos sus reparos a la coordinación política del gobierno y al rol del Segundo Piso. La controversia tuvo su momento más tenso durante el comité político ampliado del lunes pasado, cuando el senador republicano hizo un llamado a “dar un paso al costado”, frase que varios de los presentes interpretaron como un emplazamiento directo a Irarrázaval.

Aunque el choque fue duro, ambos tomaron contacto durante los últimos días . Según conocedores del intercambio, Squella e Irarrázaval dieron por superado el impasse y acordaron reunirse más adelante, una vez que el asesor presidencial regrese al país, ya que actualmente se encuentra fuera de Chile.

Pese a ello, en Palacio persistió la preocupación por el ruido político que dejó el episodio y por las señales de desorden interno que comenzaron a instalarse en el oficialismo, especialmente en momentos sensibles para el Ejecutivo por la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Por lo mismo, Kast decidió intervenir respecto de la bancada .

Y es que la controversia terminó por dividir aguas dentro de la propia bancada republicana. Mientras algunos diputados se alinearon con el diagnóstico de Squella y advirtieron una excesiva influencia del Segundo Piso en materias políticas y comunicacionales, otros defendieron a Irarrázaval, destacando su capacidad de articulación y su cercanía con el Mandatario.

Así, el viernes pasado, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, la diputada Chiara Barchiesi transparentó el malestar que existe en parte de republicanos con la ofensiva del timonel. “Respaldo totalmente al jefe de asesores del Segundo Piso, le han hecho críticas bastante injustificadas”, afirmó la parlamentaria, hermana de Antonio Barchiesi, uno de los aliados de Irarrázaval en Palacio.

Incluso algunos diputados que inicialmente respaldaron la arremetida de Squella, hoy tienen una mirada más crítica respecto de la forma en que se condujo el episodio. En privado, reconocen preocupación porque el conflicto haya abierto un flanco interno en una colectividad que ha hecho de la disciplina uno de sus principales sellos políticos.

El propio Mandatario habría manifestado extrañeza con la actitud adoptada por Squella, quien es su “hombre fuerte” en el Senado.

Entre quienes cuestionan la ofensiva del senador, además, existe inquietud por el espacio que el episodio le abrió a Chile Vamos para intentar instalar que son ellos -y no el Partido Republicano- quienes hoy representan el principal sostén político del gobierno de Kast.

Por el contrario, quienes mantienen reparos al rol de Irarrázaval sostienen que el jefe de asesores ha dificultado que el partido quede mejor representado en la administración y que ha asumido atribuciones que exceden su cargo, particularmente en la coordinación política. Por lo mismo, han pedido fortalecer el protagonismo del ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

En la antesala de la cita, el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, intentó bajar el tono a las diferencias internas. “Con el pasar de los días, con el pasar de las situaciones, uno va encontrando espacios para conversar (...). Queremos tener este espacio que responde a coordinación, a cosas naturales que se dan en un ambiente político que está tan movido”, señaló.