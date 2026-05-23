Un ascenso que vale más de US$ 200 millones: Hull City regresa a la Premier League después de nueve años

Hull City está de vuelta en la Premier League. Tras perder la categoría en la temporada 2016-17 y luego de estar por varios años batallando en la Championship, los Tigers lograron el tan ansiado ascenso a la liga inglesa luego de imponerse por 1-0 al Middlesbrough, en el partido decisivo que se disputó en Wembley Stadium.

El compromiso empezó a jugarse mucho antes que este sábado. Y es que estaba presupuestado que el rival del Hull debía ser el Southampton. Sin embargo, los Saints fueron eliminados de la liguilla tras ser declarados por un caso de espionaje que dio la vuelta al mundo. El otrora equipo de Ben Brereton admitió que envió a un ayudante a grabar los entrenamientos del equipo rival, en la antesala de las semifinales por el ascenso. En consecuencia, se les aplicó el máximo castigo y el Boro pasó a ocupar su lugar.

Contrario a los polémicos condimentos que rodearon el partido, el trámite contó con un desarrollo plano. Más bien, estuvo más acontecido en lo que dice relación al escritorio a lo que tuvo lugar en el principal escenario londinense. Tanto el Hull City como el Middlesbrough no arriesgaron, registrando casi nulas chances a lo largo del cotejo.

Y es que más allá del ascenso, estaba en juego una importante suma de dinero. Como modo de ayuda para potenciar el plantel y sostenerse en la categoría, la Federación Inglesa de Fútbol le otorga más de US$ 200 millones al vencedor de la liguilla. Este pozo se recauda a partir de derechos televisivos, acuerdos de patrocinio e incentivos deportivos.

Es por este cuantioso monto que, cuando el reloj ya comenzaba a marcar el final, ambos elencos se encendieron y fueron en búsqueda de la recompensa. El Boro tuvo una chance manifiesta a 10′ del cierre, pero el portero de los felinos respondió. Del otro lado, en cambio, no hubo salvación del golero y el Hull encontró el desequilibrio. A los 90′+4′, el escocés Oliver McBurnie aprovechó un rebote del meta Sol Brynn y definió con el arco a su merced.

¡ERROR DEL ARQUERO Y GOL DEL HULL CITY! Oliver McBurnie estuvo atento al rebote y adelantó a su equipo ante Middlesbrough en la FINAL del play-off de ascenso de la #Championship.



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El agónico tanto desató el júbilo en Londres, porque los Tigers retornaron a la Primera División tras nueve años de espera. Se unen al Coventry City y el Ipswich Town de Marcelino Ñúñez, que también dirán presente en la mejor liga del planeta a contar del curso 2026-2027.