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    De “traidor” a ascendido: el camino de Marcelino Núñez en Inglaterra que devuelve a Chile a la Premier League

    En su cuarta campaña en el fútbol británico, el canterano de la UC concreta el objetivo de subir a la máxima categoría con Ipswich Town, el archirrival del Norwich, justo en la temporada del cambio. Después de cuatro años, la Premier contará con un representante nacional nacido en Chile.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Marcelino Núñez celebró el ascenso a la Premier League. Foto: Ipswich Town

    Portman Road es la casa del Ipswich Town. El sábado, fue el escenario de una fiesta teñida de azul, porque el equipo consiguió el gran objetivo que se trazó en la temporada: ascender a la Premier League. La victoria sobre Queens Park Rangers, en la última jornada del Championship, le permitió a The Blues certificar su plaza en la próxima temporada de la liga inglesa, sumándose al Coventry City. En el medio de la algarabía, había un chileno: Marcelino Núñez.

    En su cuarto año jugando en territorio británico, el canterano de Universidad Católica por fin alcanza el anhelo de pertenecer a la mejor liga del mundo. No solo es una sensación o una óptica transversal: es la número uno del ranking 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS). Las cosas del destino quisieron que concretara el ascenso a la Premier en la temporada cuando se cambió de club. Y no solo eso: cuando se pasó al archirrival del Norwich, su anterior hogar.

    Fue una movida tan onerosa como sorpresiva. Norwich e Ipswich animan el East Anglian derby, un clásico que revivió en la cancha y en las oficinas porque The Blues ficharon al mediocampista chileno en agosto de 2025, a cambio de aproximadamente 14 millones de dólares, con un contrato hasta 2029.

    “No hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas. Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en este momento y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil de tomar”, expuso el director deportivo de los Canarios, Ben Knapper, al explicar la transferencia hacia el archirrival. El resultado final indica que la apuesta de Núñez fue la correcta, recalando en un elenco que tenía claras aspiraciones de subir.

    La temporada 2022-2023 fue la primera del recoletano en Europa, en una liga exigente y extensa. Jugó 37 partidos, con un total de 2070 minutos, y anotó tres goles. El Norwich finalizó en el puesto 13º, lejos de los playoffs. En el curso siguiente, estuvo cerca, pero no pudo. Con 38 encuentros disputados (2471 minutos), hizo dos tantos. Los Canarios acabaron en el sexto puesto, entrando en la liguilla por el tercer ascenso. Sin embargo, fueron goleados por el Leeds United.

    La campaña 24-25 del Championship fue en la cual Marcelino tuvo menor cantidad de partidos: 32. En 2253 minutos, sí mejoró su cuota goleadora, con seis aciertos. Norwich acabó la liga 13º, a 11 puntos del último clasificado a playoffs. Otra decepción. Pero vino el cambio de aire.

    Con el Ipswich Town jugó 38 partidos en la segunda división inglesa, 25 de ellos como titular, con un total de 2233 minutos (59′ de promedio por juego). Hizo tres goles, pero donde sobresalió fue en el ítem de asistencias. Con ocho, fue el jugador del equipo con mayor cantidad de pases gol en el campeonato. También resalta su 82% de pases precisos, el 79% de precisión en el campo contrario y el 60% de pases largos acertados, según los datos de Sofascore. Está en el top 10 de los futbolistas con más actividad en la temporada. Esto habla de la consideración que tiene el DT Kieran McKenna, de 39 años, quien lleva cinco temporadas al mando de los azules.

    Chile vuelve a la Premier

    El ascenso de Marcelino Núñez con Ipswich Town trae aparejado otro asunto: un futbolista nacional volverá a jugar en la Premier League. Esta temporada de la máxima categoría inglesa, que tiene al Arsenal y al Manchester City en la pelea por el título, ha tenido un gran sinsabor para los intereses locales: la ausencia de chilenos. De los 10 países que conforman la Conmebol, solo tres no cuentan con representación en la Premier 25-26: Bolivia, Perú y Chile. Puede ser un retrato del momento del balompié local, colista de las últimas Eliminatorias.

    Hay que ir a la campaña 2024-2025 para encontrar a Ben Brereton, quien estuvo media temporada en el Southampton. Luego volvió al Sheffield United, en el Championship. Más llamativo resulta indicar que un jugador local nacido en Chile estará en la Premier League después de cuatro años. El último fue Francisco Sierralta, con el Watford, en la liga 2021-2022. En este periodo estuvieron tanto Brereton como Lawrence Vigouroux (en Burnley), ambos seleccionados nacionales pero nacidos en Inglaterra.

    Pese a tener contrato vigente con Ipswich, Núñez ha despertado interés en otros elencos británicos. En particular, del Coventry City, que dirige Frank Lampard. Medios de la isla han mencionado del interés del campeón del Championship y futuro integrante de la Premier, poniendo sobre la mesa una oferta de 20 millones de libras (aproximadamente US$ 27 millones). Una potencial transferencia sería beneficiosa para Católica, que posee el 15% del pase.

    Más sobre:Fútbol internacionalMarcelino NúñezChampionshipPremier LeagueIpswich TownNorwich City

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