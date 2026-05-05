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    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la comuna de Independencia

    En el lugar se encontró múltiple evidencia balística. Personal de la Brigada de Homicidios y la fiscalía ECOH se encuentran investigando los hechos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un hombre perdió la vida en horas de la noche luego de ser baleado por desconocidos en plena vía pública en la comuna de Independencia.

    Los hechos se registraron alrededor de las 1:00 de la madrugada en calle Escanilla, donde la víctima fue abordada por desconocidos, los cuales disparan en múltiples ocasiones en su contra.

    Según detalló el comisario Marcelo Navarro de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), “en estos momentos, el personal policial se encuentra abocado al levantamiento de imágenes de cámara de seguridad a fin de establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, como así mismo la identidad de los autores del hecho”.

    "Hay múltiples evidencias balísticas en el lugar, alrededor de 20, 25 disparos“, detalló, apuntando que podría haber más de un arma involucrada en los hechos.

    En cuanto al actuar de los sujetos, la fiscal ECOH, Marcela Adasme, explicó que no se descarta la posibilidad de que estos estuvieran siguiendo a la víctima. "Es una posibilidad teniendo en cuenta que la evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que los fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá en la esquina".

    Además señaló que a raíz de los disparos resultaron dañados dos vehículos que se encontraban en el lugar.

    Más sobre:PolicialECOHPDIHomicidio

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