Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El volante se marcha al archirrival del equipo canario que se armó para buscar el ascenso a la Premier League. Los cruzados se frotan las manos, ya que aún tienen un importante porcentaje del pase.
Marcelino Núñez se va del Norwich. Después de tres años en el club canario, el volante es transferido al archirrival, el Ipswich Town, por 12.000.000 de euros, es decir, unos 14 millones de dólares. Se trata de una de las transferencias más altas de este mercado en la Championship, la segunda división de Inglaterra.
Una cantidad considerable, debido a las buenas campañas del mediocampista, que elevaron su cotización desde julio de 2022, cuando fue transferido por US$ 4 millones desde Universidad Católica, tras haber sido tetracampeón con el club que lo formó.
Precisamente, los cruzados se llevarán una buena tajada de la operación, ya que aún poseen el 15% del pase del seleccionado nacional. Es decir, recibirán alrededor de 2,1 millones de la divisa estadounidense. Un negocio redondo.
