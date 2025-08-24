SUSCRÍBETE
El Deportivo

20 mil hinchas, show de luces y lienzos: los detalles de la multitudinaria inauguración del Claro Arena

Universidad Católica retornó a su casa después de más de tres años de espera, con el triunfo por 2-0 ante Unión Española. El renovado reducto contó con una especial ceremonia en la previa, exhibiendo la moderna luminaria, un espectáculo pirotécnico y el incesante aliento del público cruzado.

Por 
Vicente González
 
Lucas Mujica
El Claro Arena contó con un show de luces y de pirotecnia en su inauguración ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad Católica estrenó el Claro Arena a lo grande. Bajo el aliento de más de 20 mil hinchas cruzados, que retornaron deseosos al tradicional escenario ubicado a los pies de la Precordillera, el conjunto de Daniel Garnero se impuso por 2-0 a Unión Española, con un tanto del goleador histórico Fernando Zampedri y otro del venezolano Eduard Bello.

La fiesta en el renovado recinto tuvo todos los condimentos posibles. Aquello no era para menos, pues la parcialidad estudiantil tuvo que esperar por más de tres años para volver a su casa. En ese contexto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, había dado cuenta de la alegría por regresar al hogar de los universitarios. “Es una emoción gigante llegar a esto después de ocho años. Hemos dejado la vida por este proyecto, siempre con la convicción de que era un paso que Católica tenía que dar. Hoy parte una nueva etapa y una nueva era”, confesó el timonel.

Precisamente, aquel sentimiento se hizo notar desde la masiva llegada de público hasta la comuna de Las Condes. En las galerías, por ejemplo, cada aficionado se encontró con una bandera en la butaca, ya sea de color azul o blanca, para animar la salida de los jugadores a la cancha. Posteriormente, la ceremonia contó con el aterrizaje de un paracaidista en el centro del campo de juego.

En los minutos previos al ingreso de los protagonistas, el estadio hizo gala de su moderna luminaria. Se apagaron todas las luces al interior para encender todos los reflectores que adornaban la fachada, exhibiendo un show de luces pocas veces visto en el fútbol chileno. El espectáculo se realizó junto con un video introductorio, repasando los hitos del reducto a lo largo de los años y los momentos claves en el periodo de refacción.

Seguido de esto, cuando el plantel cruzado entró desde el túnel, fue el turno para que la hinchada se luciera. Un lienzo en la tribuna Alberto Fouillioux, indicando el año de fundación del club, sumado a otra pancarta en la galería Ignacio Prieto, adornaron la salida. Esto, por supuesto, se acompañó de un show pirotécnico.

La UC vivió una fiesta en el primer partido del Claro Arena JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Finalmente, y como cierre a la ceremonia de inauguración, Juan Tagle, junto a la alcadesa de Las Condes, Catalina San Martín, cortaron el listón, para dar paso a la entonación del himno del club.

Más sobre:FútbolLa UCUniversidad CatólicaClaro ArenaUnión EspañolaLiga de PrimeraFútbol chilenoCampeonato Nacional

