¿Quién otro? Zampedri agiganta su leyenda en la UC y anota el gol inaugural del Claro Arena

Fernando Zampedri no para de hacer historia con la camiseta de Universidad Católica. El goleador histórico tenía que decir presente en la inauguración del Claro Arena en lo más alto. Y no falló. Convirtió el primer gol en el renovado recinto ubicado a los pies de la precordillera.

El reloj marcaba el minuto 31 cuando el delantero emprendió rumbo al área de Unión Española y esperó el centro del colombiano Jhojan Valencia, mediante un tiro de esquina. El Toro, que en la fecha pasada ya había roto el récord de marcar en todas las canchas de la Liga de Primera con su tanto ante Colo Colo, nuevamente registró un hito: se elevó con jerarquía y anotó con un cabezazo furioso, inscribiendo su nombre en los libros de historia del reducto cruzado.

🥹⚽🛡 ¡TENÍA QUE SER EL TORO HISTÓRICO!



Simplemente... FERNANDO MATÍAS ZAMPEDRI.#LosCruzados ganan 1-0 a Unión Española en el estreno del Claro Arena.



Simplemente... FERNANDO MATÍAS ZAMPEDRI.#LosCruzados ganan 1-0 a Unión Española en el estreno del Claro Arena.

Al momento de la diana ante los hispanos, el club no dudó en homenajear al ídolo a través de una publicación en la cuenta oficial de X. "ÉL. ¡Quién más que tú, goleador! Fernando Zampedri, el goleador que anota el primer gol en nuestro Claro Arena“, escribieron.